La inversión en ciencia está en su piso histórico

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), la partida presupuestaria destinada para financiar actividades y proyectos relacionados representa el 0,156% del PBI.

Se trata de una cifra por debajo del 0,177% que hubo en plena crisis de 2002, lo que implica “un mínimo absoluto en la serie histórica”. Además, es casi la mitad del 0,300% de 2023 y más bajo aún que el 0,212% de 2024.

“Este descenso implica un ajuste muy superior al que hizo el macrismo entre 2015 y 2019, el cual supuso una caída del 35,3% en cuatro años”, agrega el informe.