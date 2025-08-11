La UCA diagnosticó estrés económico en las familias

Desde la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtieron sobre el estrés económico que están sufriendo las familias argentinas por las crecientes dificultades para llegar a fin de mes.

“Tuvimos una crisis muy fuerte, producto de políticas que algunos consideran autoimpuestas para lograr una estabilización macroeconómica”, describió al respecto Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

El especialista atribuyó esta situación a la contracción del consumo y a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno, que generaron un marcado “estrés económico” en los hogares.

Aunque la inflación bajó, Salvia señaló que esto no se debió a un plan económico virtuoso, sino a una caída en el consumo. “No hay masa monetaria que refuerce la demanda, y las políticas de ajuste redujeron el consumo, lo que a su vez bajó los precios”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

También destacó el aumento de los costos de servicios básicos, como combustible, transporte, gas, luz, agua y comunicaciones, que en algunos casos triplicó a la inflación general acumulada desde diciembre del 2023: “El ingreso corriente se ve afectado porque los gastos fijos aumentaron fuertemente. Esto reduce el consumo en alimentos, vestimenta y el funcionamiento básico del hogar”. Este fenómeno, que denominó “estrés económico”, reflejó la creciente incapacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

Al ser consultado sobre el futuro, Salvia advirtió que la persistencia en la retirada de dinero del mercado profundizaría la crisis. “Si el gobierno sigue sacando pesos, el ajuste se intensificará. Habrá menos consumo, se venderá menos combustible, las familias se endeudarán más para comprar alimentos y enfrentarán mayores moratorias en sus tarjetas”, señaló.