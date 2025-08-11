Las empresas nacionales atraviesan su peor momento

Un relevamiento de la Fundación Observatorio PyME demostró una profunda crisis de las pequeñas y empresas que afecta de lleno al 70% de ellas. El informe, basado en una encuesta a más de 400 firmas, muestra un deterioro generalizado de los indicadores, con una confianza empresarial en retroceso y una creciente preocupación por la debilidad de la demanda.

Por un lado, la actividad industrial pyme sigue en terreno negativo, con indicadores que no logran repuntar. Del estudio se desprende que el 70% de las empresas consultadas afirmó que su producción se mantuvo estable o disminuyó en el último trimestre. En promedio, la caída fue del 1,3% interanual.

A esto se suma el bajo consumo. Como expresión de esta situación, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) se ubicó por debajo de los 50 puntos por tercer trimestre consecutivo, señal de contracción en la actividad. Además, la debilidad de la demanda es el principal problema para el 68% de las empresas, una cifra muy por encima del promedio histórico.

Por otro lado, las pymes alertan por los aumentos en los costos de producción, que repercute en la baja rentabilidad. Mientras que los costos unitarios aumentaron un 33% interanual, las ventas nominales solo lo hicieron un 27%. Además, el 74% de las empresas reportó un aumento de costos, pero apenas el 35% pudo subir sus precios.

En consecuencia, el 67% de las empresas enfoca su estrategia en la reducción de costos, lo que incluye recortes de personal y la sustitución de insumos locales por importados.

Otro de los problemas que enfrentan las pymes es la apertura importadora que pone en riesgo la industria local. El 45% de las empresas encuestadas se siente amenazada por las importaciones, y un 33% ya ha perdido participación de mercado a manos de productos extranjeros. Ambas cifras son máximos históricos en la serie del Observatorio PyME. El principal origen de las importaciones es China.

Como resultado de estas problemáticas, el empleo se ha convertido en una variable de ajuste: el personal ocupado en las pymes industriales registró una caída promedio del 4,7% interanual, acumulando nueve trimestres consecutivos en baja.