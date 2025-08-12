Crece la tragedia del fentanilo contaminado en La Plata

El fentanilo contaminado sigue escalando. Según la última confirmación oficial, ya suma 76 víctimas fatales, muchas de ellas en el Hospital Italiano de La Plata. Sin embargo, se aplicaron cerca de 45.000 ampollas del lote adulterado. Esto significa que se espera que las muertes sean mucho más, incluso superen las cifras de tragedias históricas registradas en Argentina, como Cromañon u Once.

“Esto no llegó al techo”, afirmó el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, quien está a cargo de la causa. Según detalló en una entrevista con Radio con Vos, cuando apareció el primer fallecido por fentanilo contaminado, la Anmat secuestró muestras de todos los lotes de la campaña en curso y algunas anteriores. Fueron sometidas a cultivo y se confirmó que había dos lotes contaminados. Uno de ellos fue de alta circulación.

Se trata del lote 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 y que contenía 154.530 ampollas. Judicialmente fueron recuperadas 64.000 y 29.000 están en poder de instituciones de salud. Las faltantes pudieron haber sido usadas, descartadas o vendidas en negro. Si bien cualquier anestestesista hoy en día está informado que no puede usar ampollas de dicha partida, el problema es a quién se les aplicó antes de saltar el escándalo.

Sin embargo, Kreplak aseguró que ya no circulan ampollas contaminadas.

Más víctimas

Ante la faltante de 45.000 ampollas, el juez explicó que tuvieron que desarrollar otra forma de encontrar casos de personas fallecidas por fentanilo contaminado que no habían sido denunciados por los hospitales.

“Asumimos en principio que esas ampollas fueron administradas y entonces en función de la incidencia que veníamos descubriendo en otros hospitales, entre lo que se aplicó los casos y los fallecimientos, si estaban lejos de ese número, insistimos en que nos muestren todas las historias clínicas”, explicó.

En ese sentido, consideró que “esto no llegó al techo”, sino que “desde el comienzo ya estábamos pensando en más de 100 víctimas”.

Cuestionamientos a Kreplak

A pesar de pasaron meses del primer fallecido y que hay 24 personas sospechosas (cuyos bienes fueron embargados), el magistrado no ordenó ninguna detención, ni siquiera imputó a Ariel García Furfaro, el empresario detrás del laboratorio HLB Pharma. “No tengo ningún planteo de las partes acusadoras ni de la fiscalía que me obligue a tomar medidas, mucho menos llamados a indagatoria”, explicó.

“Esta es una causa extensa, compleja, con múltiples ribetes y digamos cuestiones relevantes a dilucidar. Ahora estamos determinando cuáles son las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias, directas”, se defendió al respecto Kreplak. Además, añadió que el fentanilo “increíblemente” no tiene trazabilidad en Argentina: “Espero que, como resultado de esta investigación, se tomen cartas en el asunto y se descubran baches”.

Otro de los cuestionamientos a Kreplak es que no se haya apartado de la causa. Es que su hermano, Nicolás, es el actual ministro de Salud bonaerense, por lo cual debería citarlo a declarar para que informe sobre el sistema de distribución de los laboratorios y droguerías en la Provincia. Ya su vínculo familiar es suficiente motivo para correrse del caso, dado que el funcionario provincial tiene a su alcance tomar cartas en el asunto, como auditar el Hospital Italiano.

No es la primera vez que Ernesto actúa en casos vinculados con Nicolás. En 2023 ordenó el allanamiento sorpresivo al sanatorio Mater Dei de La Plata, que un año antes su hermano había decidido clausurar. Sin embargo, nunca se cerró el lugar, y en el medio surgieron denuncias contra el ministro por maniobras para perjudicar al sanatorio en beneficio de otras firmas amigas y del sindicato ATSA.

El hallazgo de diario Hoy

En su edición anterior, este medio reveló que Kreplak busca potenciar la estrategia de victimización del director del Hospital Italiano, Roberto Martínez.

En tiempo récord sacó una resolución aceptando como particular damnificado al grupo empresario que administra el centro médico. De esta manera, en menos de dos meses avaló la teoría de Martínez, quien busca confirmar que fue engañado por el lote de medicación que llegó desde el laboratorio.

Ahora bien, ¿actuó correctamente el equipo de infectología del Italiano ante los primeros casos que se detectaron en la Terapia Intensiva en los meses de marzo y abril? ¿Por qué no se cerró la terapia y se evitó seguir utilizando el fentanilo en otros pacientes cuando se habían detectado síntomas similares en al menos tres personas en el mismo lugar?

Resulta ser que el director del Hospital Italiano y su firma se desprendieron y tomaron distancia del grupo empresarial que administra varias clínicas y sanatorios privados de La Plata y que responden a la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Acliba).

Esta maniobra tuvo como finalidad obtener mayores beneficios por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, que desde la asunción de Kreplak (luego de la salida de Daniel Gollán en 2021) empezó a presionar a los sanatorios privados para aceptar y recibir pacientes del Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), la obra social de la Provincia.

Cabe destacar que en La Plata hay un alto porcentaje de la población que trabaja como empleado público en el Estado. Por lo tanto, son cientos de miles los vecinos que tienen y usan IOMA y pretenden atenderse en los mejores lugares de medicina privada. Sin embargo, estas clínicas o sanatorios muchas veces no dan abasto para contener tanta demanda. Es por eso que se fue gestando una política de “apriete” y ahogo económico para terminar interviniendo de forma indirecta a algunos sanatorios privados como ocurrió con la Clínica del Niño y la Familia de Mar del Plata.