Cerraron 16 mil kioscos en un año

Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), remarcó un dato alarmante que fue relevado por la cámara empresarial: en un año, 16.000 kioscos cerraron sus puertas en Argentina. De esta manera, el número de comercios formales se redujo a menos de 100 mil.

El dirigente describió tres causas de esta crisis: la recesión económica, la falta de regulación de grandes cadenas y la venta de productos tradicionalmente exclusivos de kioscos en otros comercios.

“El kiosco es como la postal de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo”, afirmó Acuña en diálogo con Radio Rivadavia.

A esto se sumó la proliferación de cadenas de kioscos no reguladas, que compiten directamente con los comercios tradicionales. “Además, productos que antes se encontraban solo en un kiosco, hoy los ves en farmacias con golosinas, supermercados chinos con cigarrillos o verdulerías con heladeras que venden bebidas”, explicó.

La caída en las ventas fue otro factor crítico. Acuña reportó una baja del 40% en los últimos dos años. “Se vende mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas”, indicó.