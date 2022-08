El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter al indicar que “en su lapidario alegato, @CFKArgentina mostró que el lawfare no solo busca perseguir a los dirigentes peronistas sino que también apunta a garantizar la impunidad del macrismo. Y que el verdadero objetivo de la persecución es quitarle a la sociedad sus derechos”.

El mandatario provincial apuntó contra la fiscalía, a la que acusó de montar un show de mentiras y al macrismo, al que tachó de corrupto al disparar que la expresidenta “además de demoler una por una las mentiras del fiscal, que ya se habían desmoronado en el juicio, mostró que la nueva prueba que introdujeron para armar un show televisivo, una vez más, termina involucrando al macrismo en la corrupción que denuncian”.

Las declaraciones por las redes sociales de Kicillof se dieron luego de que en una entrevista radial indicara que “no vienen por ella, vienen por los derechos adquiridos”.

El titular del Ejecutivo bonaerense tildó de “mamarracho” el “show mediático” que se armó y señaló sin dudarlo que “estamos en un hecho de proscripción”.

Sobre este punto aclaró que “dicen que no hay tiempo para proscribirla, pero acá los tiempos los manejan como quieren. Si la condenan, ya estamos en situación de proscripción”.

En ese marco, agregó que “sabemos que las instancias superiores forman parte del mismo plan, por eso digo que en todo caso será cuestión de tiempo, pero esto es un hecho de proscripción. Es muy grave que inventen una causa y consigan una condena absolutamente infundada contra la vicepresidenta y la principal dirigente del peronismo”.

“Esto se cae por su propio peso, la sociedad no lo va a dejar pasar” indicó y recalcó que “lo que pasó ayer fue payasesco, el fiscal trajo pruebas que no eran parte de la causa y después no le dieron derecho a Cristina a responder. Eso es pedir la proscripción de por vida”.

Finalmente el gobernador aseguró que “es un día de luto para la democracia. Esto superó los límites de lo que se venía haciendo. Esto es una payasada”.

“Todos los que juzgan a Cristina están emparentados desde la amistad y la ideología con Macri” aseguró y concluyó diciendo que “esto no es solo lo judicial, es parte de una cuestión política. Esto es lawfare”.