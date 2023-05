El trabajo de urbanización en la Provincia

La funcionaria bonaerense destacó la labor con los municipios e hizo hincapié en no dejar que las diferencias partidarias se interpongan ante la necesidad de la población.

—¿Cómo se desarrolla actualmente el trabajo en la Provincia?

—Recientemente estuvimos con el gobernador Axel Kicillof firmando 11 contratos de obra pública en seis distritos y que forman parte de un proceso que venimos llevando adelante. En Opisu tenemos en este momento 203 obras entre las que están iniciando y las que están en ejecución, tanto por empresas como por cooperativas, que también forman parte de los planes integrales que tenemos en 52 distritos de la Provincia.

—¿Cómo es el trabajo con las cooperativas?

—Tenemos una línea específicamente de integración productiva, hay todo un área del Organismo con equipos dedicados específicamente a la tarea de fortalecimiento de las organizaciones productivas de la comunidad.

Cuando nosotros iniciamos la gestión identificamos que, desde el macrismo, había muchas organizaciones que se habían discontinuado y que tenían muchas complicaciones para poder sostener la actividad.

También trabajamos con federaciones importantes de cooperativas, que pueden acompañarnos a nosotros y hacer un trabajo en conjunto para brindar formación. En este marco llevamos adelante la inclusión de empleo de alrededor de 1.900 vecinos y vecinas.

No sólo con cooperativas de los mismos barrios sino con aquellas que nos brindan servicios transversales. Por ejemplo, las jornadas de trabajo las organizamos con cooperativas, la ropa de los trabajadores para obras las hace la Federación Textil. Hay muchas que nos brindan insumos y esto conforma una tarea que es muy complementaria también a las obras que realizamos a través de empresas.

En la vida del Organismo hemos hecho 240 programas diferentes con cooperativas.

—Esto refleja una mirada transversal al trabajo de urbanización…

—Así es, en el acto también se firmó la licitación de seis escuelas que están por iniciar sus obras. Allí hemos trabajado en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y eso nos permite también poder ejecutar esa tarea.

La mirada del hábitat es una mirada integral y de un Estado presente para lograr que las soluciones lleguen articuladas, desde las diferentes áreas de la Provincia como desde los municipios.

—¿Crees que en estos años de gestión se llegó a jerarquizar las políticas de vivienda?

—Cuando hablamos de jerarquización, reconocemos que el abordaje y la mirada para llegar a la integración social y urbana viene con un Ministerio que está trabajando específicamente en el ordenamiento territorial y las políticas que se necesitan para paliar el déficit que tenemos en este ámbito.

En este sentido vemos que hay una formación de equipos con la especificidad que se necesita, pero también tenemos la voluntad política del gobernador que acompaña estos procesos.

También necesitamos la capacidad técnica y se llega con una gran inversión para poder concretar esta tarea que es, sobre todo, militante. Nuestros equipos están conformados por vecinos y vecinas de los barrios, militantes del hábitat y es una tarea que se realiza todo el día, todos los días.

Actualmente estamos coordinando ayuda para los municipios luego de las fuertes lluvias de estos días para que, en los barrios donde falta infraestructura, llegue la asistencia del Estado.

—¿Cómo se trabaja con aquellos municipios que no responden a la línea política del gobierno provincial?

—Nosotros tenemos la instrucción clara del gobernador de que gestionamos para los 135 distritos y me parece que las necesidades de nuestro pueblo bonaerense no pueden estar sujetas a ese tipo de trampas y mucho menos no podemos dejar de respetar la voluntad popular de cada distrito y lo que han elegido.

Trabajamos con los Concejos Deliberantes que muchas veces acompañan para que en aquellos distritos donde a veces estos temas no están tomados en prioridad, lo sean desde ese lugar. Por ejemplo, en Mar del Plata tenemos muchísimos proyectos; con algunas áreas podemos trabajar muy bien, con otras lamentablemente, no, y eso lo notan los vecinos.

—¿Cuál sería el desafío más grande del conurbano bonaerense en materia de vivienda?

—Hoy el 70% de los problemas del hábitat están ubicados en la Región Metropolitana, que son alrededor de 40 distritos. Allí identificamos dos problemas: uno en las primeras dos “coronas” del conurbano que tienen poco suelo disponible y donde están asentadas las villas más consolidadas. Ahí se debe trabajar en una tarea de ordenamiento, apertura de calles y llevar los servicios.

Luego tenemos la tercera corona, que abarca desde Campana hasta San Vicente, pasando por General Rodríguez, Marcos Paz; donde vemos el crecimiento de asentamientos o de tomas “organizadas”. Debemos trabajar urgentemente para ponernos delante del problema y llevar soluciones habitacionales para no ir detrás de la emergencia.

Es complejo, no creemos que sea imposible, pero queremos que esas crisis de vivienda no sean constantes y para eso hay que trabajar en la integración y acelerar las políticas para prevenir la proliferación de asentamientos y ordenar lo que existe.