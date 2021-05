El concejal de Berisso por el partido vecinalista Vamos, Pablo Swar, que forma parte del frente Juntos por el Cambio, habló sobre sus aspiraciones políticas en el marco de un año de elecciones legislativas pero con una pandemia que cambió el mapa electoral.



“La situación es muy difícil y tratamos de acompañar al sector comercial con ordenanzas que le den la posibilidad de no pagar impuestos municipales mientras dure la pandemia, una ayuda para que quienes la estaban pasando muy mal puedan tener una medida de contención, la distribución de un protocolo bien organizado”, comentó el edil en declaraciones a diario Hoy.



En ese sentido, indicó: “La situación se desbordó en un lugar donde no se podía reorganizar, no era claro el mensaje para sostener la cuarentena durante ese plazo que el comerciante necesitaba, no hubo un mensaje general claro. Algunas actividades estaban dependiendo de esa habilitación mientras veían que otros podían trabajar. La extensión de esta cuarentena dejó a la parte comercial en el piso, muchos locales cerraron, bajaron sus cortinas”.



“En lo económico y en lo referente a la salud, el manejo fue muy desprolijo en Berisso, en desacuerdo con aquello que se venía planteando a nivel nacional y provincial. En Berisso el manejo de la pandemia con el sector comercial fue desprolijo. Hoy tenemos un 50% de los negocios cerrados, empleados de comercio en situación muy inestable, de no saber cuándo volverán a abrir o tener su trabajo. Es triste”, remarcó.



Swar lo dijo “como dirigente que sabe lo que pasa en las calles de la ciudad”, y añadió: “Además yo sigo trabajando por la tarde en mi comercio y sé lo que se vive. La gente no tenía claro cómo funcionar; el miedo a que vengan y te ­prohíban trabajar o te inhabiliten es un desmanejo de la Municipalidad”.



“Así como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que en su momento fue importante, hubiese sido necesario también el desapego del pago de los impuestos en el proceso donde no facturamos. Se paró la producción y los impuestos los siguieron cobrando. Hubo como algo ­desequilibrado y se dejó de producir, y eso generó una situación que no se pudo sostener. Se dieron préstamos, pero después lo único que esperaba el comerciante era producir para pagar el préstamo de la primera ola, y hoy tampoco pudo afrontarlo, es muy complicado”, sentenció Swar.

La política y su anhelo por la intendencia



“Nosotros somos un espacio vecinal que se encuentra dentro del frente Cambiemos. Venimos del vecinalismo que quiere ver a Berisso de pie. Desde 2013 venimos con nuestro grupo fomentando esta idea de compromiso entre el vecino y el Estado.Nos gusta y es parte de nosotros estar en esa situación de compromiso con el vecino y no querer que para todo esté el Estado. Nosotros tenemos que estar comprometidos para generar una tarea y un resultado”, relató el dirigente berissense.

En ese sentido, puntualizó: “Me tocó pasar por diferentes cargos porque quiero a Berisso, es mi hogar, están mis hijos, y de ahí creo que uno aporta todo lo que tiene a su alcance junto al vecino, y eso da resultados y se ve cuando hay una elección”.



“Uno puede cambiar las cosas cuando está ahí, en los lugares donde se toman las decisiones, y las condiciones están dadas para un cambio generacional, para la juventud, una etapa nueva, una construcción nueva”, consideró, e hizo una autocrítica del gobierno de Cambiemos que encabezó Jorge Nedela: “Hay que reconocer lo que se hizo mal porque ése es el comienzo del cambio y ahí está esa mirada generacional. El peronismo ha tenido sus raíces en el trabajo y la justicia social y no en el asistencialismo. Creemos en las banderas que nos comprometen con el otro, con el trabajo, y eso es lo que se está perdiendo. Hay una mirada que tiene que ver con las raíces propias de una ciudad que se forjó con el trabajo de los inmigrantes y hay que retomar esa mirada. La asistencia está mal, pero la gente necesita trabajo y es una ayuda”.



Para finalizar, ratificó que “ahora lo importante es construir un espacio donde la gente se encuentre reflejada, y que seamos muchos más. Ser candidato a intendente es mi sueño”.