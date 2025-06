Florencia Carigniano: “Me parece que vamos a empezar a ver al opción de juicio político”

En el día de ayer, la diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Carigniano, se refirió al escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. Hasta el momento, no hay respuestas concretas ni por parte de la Justicia ni de los protagonistas del caso, quienes minimizan el tema pese a que miles de personas habrían sido estafadas tras la promoción de la moneda digital por parte del Presidente.

En ese marco, Carigniano habló sobre la parálisis en torno a la conformación de una comisión investigadora: “En el caso $LIBRA no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Las opciones eran la comisión o el juicio político, y me parece que si no logramos avanzar con la comisión, habrá que empezar a evaluar el juicio político”.

A continuación, agregó: “No nos están dejando constituir las autoridades y bloquean todo. Bueno, veremos qué opciones nos dejan; una de ellas es el juicio político por la megaestafa que cometieron el Presidente, Karina Milei, Martín Menem y otros funcionarios”.

En la misma línea, denunció las trabas que ponen desde el Ejecutivo para tapar la causa: “El Gobierno Nacional obstruye sistemáticamente la constitución de la comisión investigadora. Cada vez que intentamos avanzar, ponen trabas y todo sigue en la nada. Si esto continúa así, tendremos que tomar otras medidas”.

Finalmente, anticipó: “Nuestro bloque, en las próximas semanas, estará dialogando con otros sectores políticos que también están muy enojados, porque tenían intención de constituir la comisión”.