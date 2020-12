Habló Lázaro Báez y aseguró que hubo una “persecución sistemática”

En el marco del juicio por supuesto lavado de dinero, el detenido Lázaro Báez advirtió ayer que existió una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial” y afirmó ser inocente.



El empresario se manifestó ante los jueces virtualmente desde el hogar al que fue trasladado en septiembre pasado, donde cumple arresto domiciliario.



En este sentido, señaló que lleva “siete años intentando demostrar inocencia” y manifestó también: “Llevo cinco años preso sin poder conocer a mis nietos, sin poder estar cerca de mis hijos, sin poder poner en marcha lo que fue un sueño para mi Santa Cruz y tratar de acompañar a un hombre que ha sido grande como es Néstor”.



Lázaro Báez está procesado por presuntas maniobras de lavado de dinero.



“Vi durante siete años cómo mi familia, hijos, compañeros fueron víctimas de una persecución sistemática del poder político, la prensa, gran parte del Poder Judicial”, señaló el detenido.



Y apuntó que “en forma humillante tuve que ver cómo mis empresas fueron destruidas, miles de trabajadores de mi provincia se quedaron sin pan, casa ni trabajo por esta persecución”.



“Mis abogados han probado que yo y sobre todo mis hijos e hijas somos inocentes”, afirmó y aludió a “siete años” en los que observó a sus allegados “víctimas de una persecución”.

“Somos inocentes, todas las mentiras que se dijeron, merecemos conocer la realidad”, añadió.



A fines de julio de este año, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió que el dueño de Austral Construcciones sea condenado a 12 años de prisión. Además la fiscalía solicitó 9 años de cárcel para el hijo mayor de Báez, Martín.



Con respecto a Martín, este miércoles debía declarar ante los jueces a través de una videoconferencia pero se ausentó por razones anímicas.



La situación del juicio



El juicio ingresó en la etapa de las últimas palabras de todos los acusados, que se extenderán por dos jornadas más en el mes de febrero.



En este orden, se retomará el 3 de febrero del 2021 con las últimas palabras de Martín Báez, quien es el único detenido en cárcel común en esta causa, y otros acusados.



Mientras, las defensas de los otros hijos de Lázaro (Leandro, Melina y Luciana Báez) advirtieron que no usarán su derecho a decir últimas palabras. En referencia a los hijos, Lázaro dijo que “no tomaron jamás ninguna decisión ni tuvieron conocimiento siquiera de las que yo pueda haber tomado”.



El inicio de la audiencia



La audiencia del juicio, previa a la feria judicial del próximo mes, dio inicio con las últimas palabras de Leonardo Fariña.

En este sentido, admitió haber tenido “conductas reprochables”, pidió “perdón a la sociedad” y al mencionar su pasado, se refirió a su necesidad de buscar el “reconocimiento de cualquier manera”.



“Cuando me toca verme en algún medio público como yo aparecía en televisión, me avergüenza, cometí gravísimos errores, me avergüenza mucho ver cómo yo expuse mi vida personal”, confesó.