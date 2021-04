Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que “hay un plan antigobierno” y que la Argentina está “iniciando este camino hacia la segunda ola”.



En este sentido, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Tucumán indicó que desde la oposición “no tuvieron el menor reparo en (su decisión de) seguir siendo antivacunas, cuando hubieran podido mantener un plan antigobierno pero no meterse con el tema de la salud pública”.



“Durante toda la pandemia hubo una oposición que se opuso a todo: se opuso a la cuarentena, se opuso al cese de la cuarentena, al uso del barbijo, a las vacunas, a la vacuna rusa”, consideró Yedlin en diálogo con diario Hoy.



Al mismo tiempo, el legislador señaló que “la oposición estuvo a favor del dióxido de cloro” y destacó que una serie de medidas tomadas por este sector a lo largo de todo el año fueron realmente nefastas e hicieron muchísimo ruido”.



“Todavía hacen ruido porque hay mucha gente que podría vacunarse y no lo hace porque ha quedado con la sensación de que las vacunas no son seguras”, agregó.



Por otra parte, al ser consultado sobre la situación sanitaria que atraviesa el país, luego de que un día de la semana pasada se superaran los 16.000 nuevos casos, Yedlin opinó que “la Argentina ha empezado hace una semana y un poquito la segunda ola. Ha comenzando realmente un poco más tarde que en el resto de los países de la región”.



“Estamos iniciando este camino hacia una segunda ola y cuántos casos tengamos, cuántos pacientes graves tengamos, va a depender mucho básicamente de dos criterios. Por un lado cuánto podamos cuidarnos, en el sentido de cómo podemos, de alguna manera, morigerar la transmisión, entendiendo que nosotros somos los vehículos del virus cuando nos contagiamos. Por otro lado, cuánta va a ser la capacidad del Estado argentino para poder vacunar a los grupos de riesgo, para que la letalidad o las formas graves de la enfermedad no sean muy altas”, afirmó Yedlin.

La gestión del Gobierno durante la pandemia



Con respecto a la gestión del Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus, Yedlin expresó que “la gestión de la pandemia durante este año ha sido muy buena, ha tenido grandes aciertos, en un mundo donde no se sabía cómo actuar”.



“El Gobierno argentino al inicio de la pandemia tuvo algunas decisiones muy acertadas, como por ejemplo el cierre inicial estricto, el hecho del reforzamiento del sistema de salud”, añadió.

Destacó además una serie de medidas adoptadas, como el “estímulo a la producción de respiradores nacionales” y “las leyes para estímulo de donación de plasma”, entre otras.



En tanto, explicó que “esta segunda ola es distinta”, ya que “nos va a tocar de forma simultánea”, por lo tanto “posiblemente el cese de viajes interjurisdiccionales no sea una alternativa”.

Segunda ola de coronavirus



En diálogo con este multimedio, Yedlin señaló que “seguramente” se observará que “la segunda ola en cantidad de casos va a ser alta” y que “no vamos a tener efecto rebaño porque no vamos a poder detener la circulación del virus”.



Aunque asimismo advirtió que “sí deberíamos poder ver que la cantidad de pacientes que se interna en terapia intensiva es menor en relación a los infectados y la cantidad de personas que se mueren por el virus es menor en relación a los infectados”.

Vacunas contra la Covid-19



“Con las vacunas, la esperanza está puesta ahí. La Argentina en ese sentido avanzó bien”, dijo el legislador, quien agregó: “Después estuvieron los problemas en las entregas de las vacunas que ya no son responsabilidad de la Argentina en forma directa”.

“En el sentido de vacunas, si uno lo ve en relación al mundo, Argentina está entre los 20 países que más vacunas viene recibiendo y está entre los países que tienen contratadas mayor cantidad de vacunas según su población. En ese sentido el país ha estado bien”, aseguró el diputado.