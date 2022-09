“Hay una doble vara en el Poder Judicial que es vergonzosa”

El abogado Guido Croxatto, director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, encabezó una charla en Río Gallegos sobre “Defensa del interés público” y firmó un convenio con la gobernadora Alicia Kirchner para capacitar a los abogados que integran la Fiscalía del Estado.

En ese marco, brindó una entrevista donde se refirió a la actualidad de la Justicia y a las medidas que se tomaron en el gobierno de Mauricio Macri para desmantelar el interés público.

Al respecto, comenzó explicando la necesidad de “generar conciencia en los abogados del Estado y después en la sociedad en su conjunto, que se visibilice la importancia de contar con un servicio jurídico que la defienda bien. Cualquier particular, cuando tiene un problema, trata de contratar el mejor abogado posible; bueno, imagínense a nivel nacional un país tiene que tener a los mejores abogados para defenderse”, sostuvo.

Croxatto afirmó que la Procuración del Tesoro es el estudio jurídico de la Argentina, y señaló: “Si no hacemos bien nuestro trabajo y no capacitamos bien a los abogados, el costo para el país es muy alto y lo venimos pagando hace décadas”.

Y en esa línea, remarcó: “Un atajo que se había tomado y que no dio ningún resultado es tercerizar la formación de los servicios jurídicos en universidades privadas, pero no tienen la misma mirada, la misma impronta que nos enseñan a transpirar la camiseta en la defensa de los intereses de la Nación; no está esa mística de la abogacía estatal”, alertó sobre lo ocurrido entre 2015 a 2019.

“Hay que volver a levantar la bandera de la abogacía pública, y que la formación del servicio jurídico de la Nación tiene que ser una estrategia del mismo modo que es la formación del servicio diplomático”, subrayó.

Asimismo, acotó que “durante los gobiernos de la alianza Cambiemos fueron discontinuados los programas para formar abogados”, y que “esto guarda un poco de relación con lo que sucedió luego, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Y señaló que “en la gestión de (Mauricio) Macri no solo se desmanteló el interés público, el tejido social, empobreciendo” sino también “sobreendeudando de manera criminal a la Argentina en una causa que no avanza”.

“Alguna vez va a haber que volver a hablar sobre este punto, no solo se fomentó la extranjerización de los recursos, la fuga de los recursos de la Nación argentina, sino que, paralelamente, de manera más disimulada, también se desmanteló a la Escuela del Cuerpo del Estado porque era parte de la misma política de desmantelamiento”.

Para Croxatto no hay dudas que en el gobierno de Macri se desmantelaron un montón de programas que impartía la Escuela o el Estado para defender el interés de la Argentina. “Esto parece una contradicción y es muy poco institucional y muy poco serio, porque en ningún país serio del mundo un gobierno que defiende la soberanía va a desmantelar la escuela donde forman a los que van a defender el interés de la Nación”, observó.

Todo eso es compatible con querer abogados que “no estén bien preparados para defender a tu país; eso es una renuncia de soberanía y es compatible con endeudar de manera impune a la Argentina que fue lo que sucedió; eso es compatible con extranjerizar, con privatizar los recursos, con privar a los argentinos de sus derechos económicos y sociales; es decir que no es una casualidad el desmantelamiento y la interrupción de los programas que daba la escuela del Cuerpo de Abogados del Estado”, alertó.

Sobre la situación de la Justicia, Guido Croxatto fue categórico: “Hay una doble vara en el Poder Judicial que es monstruosa, vergonzosa; muy poco serio a veces el Poder Judicial de Argentina” y añadió: “Falta institucionalidad de verdad”.

Hay una “inacción de nuestros jueces cuando hay que juzgar sectores con algo de poder real; ahí nunca avanza la Justicia; es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. La falta de igualdad ante la ley que hay es monstruosa, parece que nuestra Justicia se dedica solo a encarcelar gente pobre, que es lo que pasa en las cárceles de la provincia de Buenos Aires”, concluyó sobre el tema.