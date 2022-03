“Hay una situación delicada en la Provincia al no existir la Ley de Fueros, es un tema muy complejo de interpretación de la norma”

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires sesionará este miércoles para tratar el pedido del juez federal Ernesto Krepalk, que solicitó al cuerpo habilite la indagatoria al miembro de la Cámara Alta, Juan Pablo Allan (Juntos), presuntamente involucrado en la causa de la Gestapo antisindical durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Así lo informó a diario Hoy la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta bonaerense, María Teresa García, quien indicó que su par “todavía no se ha presentado a la indagatoria, cosa que seguramente hará luego de que se vote en la sesión del día miércoles. Ahí, supongo que el juez, como lo hizo con Marcelo Villegas, pondrá la cita para indagatoria para jueves o viernes, y ahí se tendrá que presentar Allan”.

El pedido no es menor, y el senador platense tiene el derecho de no presentarse a la convocatoria del magistrado ya que desde el momento en el que asume su mandato y hasta el día en que culmine, goza de la inmunidad que su cargo le ofrece y cualquier declaración que se le tome podría resultar en un avasallamiento a ese derecho y una recusación del magistrado que la reciba, con el entorpecimiento que esto genere en dicha causa.

En ese marco García aclaró: “Que lo cite a indagatoria (a Juan Pablo Allan) no obliga a ninguna otra cuestión porque está en su derecho de ejercer su legítima defensa”.

A diferencia de la Nación, la Provincia no tiene Ley de Fueros, así que hay que interpretar o adaptar la Ley nacional, o las normativas provinciales de otro orden, de orden provincial, no federal.

“Entonces, como no hay Ley de Fueros, lo que hicimos fue citar para el día miércoles a sesión para habilitar la declaración del senador Allan. Porque en una oportunidad, como fue con el allanamiento, el senador manifestó que se iba a presentar por cuenta propia y su propia voluntad y el juez no puede admitir esa declaración si no tiene una autorización del cuerpo, porque las inmunidades son de este”, remarcó García.

Diferencias con Nación

Tal y como lo destaca la senadora, a diferencia de lo que sucede en el Congreso de la Nación, donde cada miembro tiene fueros, en Provincia la inmunidad es del cuerpo legislativo en su conjunto, por lo que un juez, para avanzar sobre ese derecho, debe contar con la autorización de la Cámara, que puede luego, si la causa imputa al legislador, proceder a su suspensión (que le dará la posibilidad de volver a su banca en el caso de ser encontrado inocente) o a su destitución, en el caso de ser culpable.

“En el caso que no se presentara y el juez lo comunique nuevamente a la Cámara, ahí es donde esta puede proceder a suspenderlo, como dice la Constitución, para permitir que pueda ir a declarar como cualquier ciudadano. Pero en esta primera instancia lo que hacemos es habilitar a que el ciudadano Allan se presente a la indagatoria” indicó García.

“Para poner un ejemplo: en el caso de De Vido había fueros y el juez tuvo que procesarlo e indicar su detención y pedirle a la Cámara que le suspendieran los fueros para poder hacerlo. En este caso todavía no se llegó a esa instancia, pero además no hay Ley de Fueros, hay que interpretar la Nacional o hacer alguna interpretación de la normativa provincial. Pero como él todavía no se presentó a declarar, hay que ver que pasa luego de la indagatoria que haga el juez y lo que determine. Si él no se presenta y el magistrado hace un nuevo pedido a la Cámara, ahí sí (se lo puede suspender)”, enfatizó la legisladora.

Por este motivo, el hermano del ministro de Salud bonaerense pidió al Senado que habilite la posibilidad de citar a declaración indagatoria al legislador por la 8va sección, para que tras evaluar sus dichos poder tomar una decisión al respecto.

En ese marco serán sus pares los que decidirán si habilitan o no su paso por los Tribunales Federales de La Plata, para no incurrir en una acción que se vaya de bruces contra los artículos 96 y 97 de la carta magna provincial y para cumplir con el 98 del mismo texto.

Una situación delicada

“Él es la primera citación que tiene y en realidad de lo que se trata, cuando uno interpreta la norma, es que él puede ejercer el derecho a legítima defensa, todavía no lo ha hecho. Cuando lo haga y el juez determine cuestión en contrario, ahí si tiene que volverse a reunir el cuerpo para desafectarle las inmunidades. Pero al no haber Ley de Fueros en la Provincia, es complicadísima la interpretación” sentenció la exministra de Gobierno.

Sobre esta situación expresó que “hay una situación delicada en la Provincia al no existir esta normativa, es un tema muy complejo de interpretación de la misma. Y además, porque equivocarnos en esta, significaría que en algún momento el imputado pudiera recusar o invalidar parte de la causa, por lo que hay que ser muy cuidadosos”.