Héctor Daer deja la conducción de ATSA

Héctor Daer anunció que no buscará la reelección como secretario general de ATSA Buenos Aires, cargo que ocupó durante 24 años. La noticia, confirmada este sábado, marca un hecho poco habitual en el sindicalismo argentino, donde las conducciones prolongadas son norma. Con 63 años, Daer afirmó que siente cumplido su ciclo al frente del gremio, aunque seguirá militando: “Dejo la Secretaría General de ATSA, pero no me bajo de la militancia”.

La lista oficialista Celeste y Blanca postula a Javier Pokoik como sucesor, acompañado por Norberto Maschio. Competirán con la lista Azul, encabezada por Lucrecia Almada, y la Bordó, con César Latorre. Las elecciones están previstas para el 7 de agosto.

La decisión de Daer se suma a su renuncia al triunvirato de la CGT en abril. Sin embargo, continuará al frente de la federación nacional Fatsa, que lidera desde 2022. Su retiro de cargos clave expresa una apuesta por el recambio generacional. La salida de una figura central como Daer deja abiertas preguntas sobre el rumbo de ATSA y el futuro de la representación gremial en un contexto desafiante.