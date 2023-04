“Hemos demostrado nuestra inocencia, y me tienen que devolver los derechos que me han quitado”

Tal como informó este multimedio, la Corte Suprema anuló días atrás la intervención que la gestión Cambiemos efectuó sobre un gremio clave. Lo hizo respecto del nombramiento de un delegado normalizador en la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que desplazó en 2016 a la conducción a cargo de Ángel García y puso en su lugar a dirigentes que respondían a su ­exaliado y actual rival principal, el gastronómico Luis Barrionuevo.

Claro que esto no fue un hecho aislado durante la gestión de Mauricio Macri, sino que fue parte de una mecánica que aplicó en 23 organizaciones obreras. Uno de los ejemplos más destacados fue el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que estuvo liderado por Omar “Caballo” Suárez desde 1989 hasta 2016.

En declaraciones a diario Hoy, Suárez consideró que el fallo que se conoció brinda “un panorama general de lo que está pasando en varias organizaciones sindicales. Nosotros tenemos planteadas en la Justicia estos mismos argumentos que presentó el compañero Ángel García y aún no se resuelve. Los únicos que fuimos presos como dirigentes políticos durante la época de Macri fuimos García, Marcelo Balcedo y yo, y en mi caso mucho peor, porque todo el Consejo Directivo fue denunciado y salimos absueltos el año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 (integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado)”.

“Estamos pidiendo la restitución para presentarnos nuevamente dentro de la organización, pero desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se hacen los distraídos, tienen un manejo espurio y no atienden nuestros reclamos. A mí me sacó la Justicia y se me tiene que restituir judicialmente. Dejamos el gremio hace siete años con 70 millones de dólares en el gremio y 45 millones en la obra social; queremos saber a dónde fue a parar ese dinero que es de todos los afiliados”, advirtió.

Consultado sobre por qué consideró que Mauricio Macri durante su gobierno avanzó sobre el SOMU, Suárez señaló: “No tengo idea, no estoy en su mente, ellos sabrán por qué lo hicieron, tal vez porque teníamos una de las mejores organizaciones sindicales del país, que tenía superávit y que no tenía conflictos”.

“Yo me ajusto a derecho, hemos demostrado nuestra inocencia, y ahora me tienen que devolver los derechos que me han quitado. Entonces, en primera instancia, le digo a este gobierno que me restituyan como afiliado porque estoy expulsado sin causa alguna y tengo 45 años de aportes como trabajador del gremio. Se han violado todos los convenios, la ley de asociaciones sindicales, y lo tienen que recomponer, tienen que cumplir con la ley”.

En torno al panorama político con un fuerte avance del discurso de Juntos por el Cambio nuevamente hablando sobre flexibilización laboral o “la industria de los juicios laborales”, el extitular del SOMU criticó en duros términos al peronismo por sus divisiones internas que favorecen el avance de dicho espacio político: “Los muchachos nuestros dentro del partido peronista se olvidaron de ser peronistas; el trabajador es la columna vertebral del movimiento y no están cumpliendo con el mandato de Perón, hay mucha juventud cómoda”.

“Los que hemos pagado con cárcel, con el nuevo gobierno que venga sabemos que no le va a ser fácil para nadie, y lamentablemente hoy el peronismo con sus divisiones internas está trabajando para ellos. En Capital Federal no hay candidato, por ejemplo, ¿donde está el partido peronista en CABA? Están cómodos con cargos y son empleados del Estado”, sentenció.

“La ministra de Trabajo Kelly Olmos dice que es peronista desde Perón hacia acá, pero es más peronista de Barrio Norte o de Palermo Chico. No veo ninguna perspectiva positiva en este contexto. Tienen que esperar consecuencias, con un 100% de inflación y el PJ ­dividido, está claro para quién están trabajando”, finalizó.

La polémica que envolvió a Triaca, su empleada y la intervención del SOMU

Por si algo le faltara al ya dudoso accionar del gobierno de Mauricio Macri sobre las organizaciones sindicales, en el año 2018 sucedió aquel episodio del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que nombró como interventora del SOMU en San Fernando a su exempleada doméstica Sandra Heredia luego de haberla echado, insultos de por medio.

“Sandra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”, insultaba a Heredia el funcionario en el audio, que no tardó en viralizarse. Triaca rechazó en un primer momento ese mensaje, pero en una entrevista televisiva debió confirmarla como empleada suya.

La mujer relató luego que en ese entonces había sido citada por el cuñado del ministro, Sergio Borsalino, quien la echó. “Triaca me tenía en negro y me metió a trabajar en un sindicato intervenido. Tengo miedo”, señaló. Se refería al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Y no solo eso, sino que según Heredia otros 250 empleados habrían ingresado al gremio intervenido.

Borsalino, casado con Verónica Triaca y quien le comunicó su despido a la casera, también ocupó un cargo en el sindicato, aunque era empleado del Ministerio de Trabajo. En la cartera añadieron que no cobró un sueldo por eso. Algunos recordaron también una situación similar a la de Alejandro “Serrucho” Gómez, asesor de Triaca, que se desempeñó en la normalización del SOMU, aunque nunca de manera “oficial”.