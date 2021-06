Ibarra: “Bullrich lo que quería es que no se hiciera nada” contra el coronavirus

Patricia Bullrich “lo que quería es que no se hiciera nada” contra el coronavirus, consideró ayer Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.



“Cada vez que nos dicen hay que abrir, hay que abrir, como nos hizo la presidenta del principal partido de la oposición, que nos hizo varias demandas para que no se aplicaran restricciones de salida a la noche, ni las de cierre de los comercios, ni las restricciones de reuniones sociales en domicilios, para que no se aplicara la restricción de pasar a enseñanza virtual en los colegios, la verdad es que lo que quería es que no se hiciera nada”, aseguró la funcionaria.



“Si no se hacía nada, ya hubiésemos llegado a una situación desmedida en nuestro sistema de salud”, añadió Ibarra ayer en declaraciones radiales.