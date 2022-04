José Luis Kelly, el candidato de las 150 propuestas para levantar a la Argentina en tan solo un año

Faltan 608 días para que en nuestro país asuma un nuevo presidente (o reasuma el actual) y, aunque la mayoría de los partidos políticos aún no ha dado a conocer candidatos, en la ciudad de La Plata hay un hombre que ya postula sus intenciones de sentarse en el sillón de Rivadavia.

José Luis Kelly es ingeniero químico y llevó adelante su vida bajo las premisas del “sentido común”, con el cual, según sus propias palabras, le fue bastante bien.

Dentro de su plataforma, en la que presenta por escrito 150 propuestas a las que respalda “con su vida”, el candidato asegura que, de ganar, en el país existiría una Justicia independiente y que la desocupación bajaría al 5% en un año, como también promete que en ese mismo período podría eliminar la corrupción y la delincuencia. También afirma que pagaría la deuda externa en 20 años, eliminaría el déficit y no habría que pedir dinero al exterior para vivir.

Las propuestas parecen una utopía para un país que atraviesa hace tiempo una realidad muy compleja. Pero eso no intimida al ingeniero platense, que pregona sus convicciones con la misma firmeza con la que las plasmó hace más de 20 años en un libro, que por aquel tiempo llegó a manos de Carlos Salvador Bilardo, quien lo convocó para ser parte de su equipo de trabajo.

Las luchas contra los molinos de viento no son nuevas para este empresario platense que emprendió una lucha en la Justicia contra los Trusso, dueños del Banco de Crédito Provincial (BCP) que estafaron a los ahorristas de La Plata, Berisso y Ensenada por una escandalosa cantidad de dinero.

“Yo soy el único tipo que metió presos a banqueros. Metí preso a los Trusso. El BCP mató cinco veces la cantidad de personas que dejó como víctimas la inundación. Fueron 60.000 cuentas acá (en La Plata, Berisso y Ensenada) y 6.000 cuentas offshore”, dijo Kelly y continuó: “Un día un abogado que tenía 1.000 denunciantes me dijo llorando se me murieron 500 de angustia. La gente tenía toda la plata ahí”.

En ese marco, cabe recordar que el BCP era la entidad representante en la Argentina del Monte dei Paschi di Siena (Italia) y fue cerrado en agosto de 1997, luego de que el Banco Central descubriera la desaparición de depósitos por unos 64.000.000 de dólares.

Kelly luchó con siete abogados diferentes contra el poder económico de los banqueros apoyados por la Iglesia, y pudo ver cómo su lucha dio frutos cuando Pablo Trusso fue detenido y encarcelado. Creyó en ese momento que la Justicia funcionaba después de luchar durante nueve años. “Pero después me di cuenta de que no. A los nueve meses salió. Monseñor Aguer puso 1.000.000 de dólares y dijo a los amigos no se los abandona”, manifestó indignado.

Entre esas 6.000 cuentas está la de “un argentino líder en el mundo que la juega de intelectual, ético y moral, que tenía 12.000.000 de dólares ahí. Eso te muestra que este país tiene un problema de Justicia”.

Al hablar de las bondades que tiene la Argentina y que no se aprovechan en favor de nuestro país, Kelly hizo una comparación con Italia y dijo: “Italia tiene la superficie de la provincia de Buenos Aires con el territorio de San Juan. Ni un perejil hay. Todo piedra, todo montaña. Como San Juan. Yo conozco todo el país porque hice más de 700 obras e Italia es San Juan. Ellos son 60.000.000 de habitantes y tienen de deuda externa 3.000.000.000 de dólares; nosotros somos unos 45.000.000 de personas y tenemos gas, petróleo, minerales, litio, ganado de todo tipo... Por Dios, ¿qué problema económico tenemos nosotros? Si nosotros tenemos problemas económicos, los italianos se tienen que suicidar”.

“Nosotros no tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de ignorancia”, indicó el candidato platense, quien pretende que para la próxima elección todos los candidatos que aspiren a ocupar el cargo de presidente expresen sus propuestas por escrito cumpliendo con lo que dice la Ley 26.571 (Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral). “No hubo propuestas de los partidos políticos desde 1983 a la fecha. Estos no cumplen con el artículo 26 incisos f y g de la plataforma electoral, donde dice que se tienen que presentar las propuestas por escrito en los medios gráficos. Desde 1983 se han puesto de acuerdo todos los partidos y ninguno presenta nada. Es todo verso” aseguró.

“En Estados Unidos los candidatos dan a conocer su plataforma. Biden dijo nos vamos de Afganistán y lo votaron. Trump lo quiso enjuiciar y lo sacaron volando. Obama había puesto en sus propuestas que iba a darles entre 300 y 400 dólares a 3.000.000 de indigentes. Los republicanos no querían votarle el presupuesto y entonces citó al presidente de la Corte y al presidente de los republicanos. Le dio un papel al titular de la Corte que decía que iba a pedir prisión por traición a la patria para todos los republicanos si no votaban el presupuesto, porque él lo había puesto en las propuestas y el pueblo lo había votado. Yo le doy curso dijo el presidente de la Corte y el republicano entendió el mensaje, y Obama tuvo su presupuesto aprobado. ¡Mirá qué importante son las propuestas!” concluyó Kelly.