Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional y afirmó que “estamos viviendo una época bizarra”

En el día de ayer se llevó a cabo la presentación del Curso de Formación Política, a cargo del Instituto de Capacitación Política (ICP). Con casi 10.000 inscriptos, se dio inicio a la primera de las veinticuatro clases donde se hará foco en el análisis del escenario mundial y los procesos políticos, económicos y sociales de la región y el país.

Tras una presentación elogiosa por parte de la autoridad local hacia el Gobernador, poniéndolo en la línea sucesoria de “los pensamientos e idearios de los constructores de la patria” y enalteciéndolo como “un líder natural del espacio”, el mandatario bonaerense tomó la posta y analizó las nuevas formas de comunicar en política e hizo una breve radiografía del Gobierno Nacional.

Bajo un modo de “curso y no discurso”, Kicillof comenzó a disertar en La Plata haciendo hincapié en los modos de comunicación establecidos en la actualidad para con la política, planteando sobre la presión que existe de llevar un mensaje a la sociedad de forma acotada. “Tenemos que aprender a comunicar en 140 caracteres o en un video de TikTok, porque si no nos escucha nadie. Y no nos escuchan por el formato o por el contenido no le interesa”, expresó.

Asimismo, criticó a los algoritmos de las redes sociales, los cuales forman el contenido para determinado público, siendo así aún más complicado llegar a la juventud con un mensaje contundente, siendo que determinadas ideas no se puedan siquiera empezar a transmitir. “Al estar sometido a todo eso pareciera que hay otras cosas ya absolutamente permitidas y además por fuera de los intereses y las capacidades de atención, sobre todo de los pibes”, exclamó el gobernador, valorando a los inscriptos a dicha capacitación.

Mensaje para el Gobierno nacional

Siguiendo con la temática del “clima de época” se refirió a la situación de la política nacional como bizarra y anacrónica, donde se están llevando a cabo metodologías de otras épocas y ridiculizando a Milei, a quien acusó de no llevar a cabo el plan económico libertario y comprar las ideas de “los que perdieron en primera vuelta”, en referencia a Sturzenegger, Caputo y Bullrich.

“Ese plan es el consenso de Washington, es anacrónico. hoy todo los países, aun con gobiernos de derecha, están con un discurso de medidas nacionalistas. Es una era de nacionalismos y a nosotros nos toca un gobierno antinacional, fuera de época. incluso los países que admira”, resaltó Kicillof.

Para concluir le habló a la militancia peronista, a quien les pidió un esfuerzo más grande a los integrantes del movimiento. “No vamos a transformar una realidad si no la comprendemos. A veces se plantea por un lado que está la militancia, por otro lado lo intelectual y lo teórico, pero necesitamos una militancia integral. El intelectual tiene que ir a la básica y el que está en la básica tiene que formarse”, cerró el gobernador.