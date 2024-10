Kicillof cruzó a Milei: “Quiere un país elitista”

En el día de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno nacional de Javier Milei y contra los diputados que respaldaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha.

“El vergonzoso voto de los legisladores que convalidaron el ataque del presidente Milei contra las universidades, no hizo más que poner blanco sobre negro en la verdadera discusión. No les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria: quieren un país elitista, donde las oportunidades de progreso sean para unos pocos”, señaló Axel Kicillof en sus redes sociales luego de la votación en Diputados.

En esta línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires remarcó que, tanto a los legisladores que respaldaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario como a Milei y sus funcionarios nacionales, “les molesta que haya más universidades porque les molesta que haya igualdad de condiciones en el acceso a la educación”.

Vale recordar que el martes, el mandatario bonaerense había llamado a rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, advirtiendo a los diputados que aquellos que se pronunciasen a favor que serían considerados "traidores a nuestro pueblo y a nuestra historia".

“Están equivocados si creen que nos vamos a dejar ganar por la resignación. No vamos a abandonar la lucha por nuestra universidad pública porque la damos con el corazón, convencidos de que un país con universidad es un país con futuro”, señaló Kicillof en la publicación que realizó luego de que se diera a conocer el blindaje del Congreso al veto.

Por último, el gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló que “defender a la universidad es defender el futuro: si nos sacan la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, nos quedamos sin el país que queremos”.