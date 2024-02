Kicillof le pidió a Milei que “recapacite” y reinicie la obra pública

El gobernador Axel Kicillof cuestionó el miércoles al Presidente de la Nación Javier Milei por el freno de más de 1.000 obras con fondos nacionales que estaban en marcha en la Provincia de Buenos Aires y le pidió que dé marcha atrás con la decisión. “Esperemos que recapacite y exigimos que las obras se reinicien”, subrayó.

El mandatario provincial se hizo de un mensaje del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en el que denuncia que el Paso Urbano El Cholo, la obra más importante de la localidad de Bahía Blanca, está frenada por decisión de la Casa Rosada. “Cuando Milei defiende orgulloso su ajuste tal vez no comprende el daño que causa parar cerca de 1000 obras que el Gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires”, señaló Kicillof a través de su cuenta de X. Y continuó: “Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Dan trabajo, desarrollo y dignidad en las diferentes regiones. No son para la casta, son para el pueblo”. Al cierre de la publicación, Kicillof destinó un párrafo al jefe de Estado en el que le pidió que vuelva a poner en funcionamiento las obras. “Esperemos que recapacite y exigimos que las obras se reinicien. La vida de los bonaerenses no se resuelve con likes en las redes sociales, se mejora con obras como las que Milei frena”, cerró.

En la misma sintonía, Gabriel Katopodis subrayó que esta decisión “no castiga a un gobernador, sino a una Argentina que necesita autopistas, rutas, acueductos, universidades que apuntalen el desarrollo de la Nación”. “Vamos a seguir exigiendo que los fondos del gobierno se aseguren en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Tras la decisión de la Casa Rosada de cortar el envío de recursos a las provincias que tuvieron que paralizar para ajustar gastos, desde calle 6 redoblan la apuesta. Durante las últimas semanas, el ministro y el gobernador bonaerense desplegaron una recorrida por distintos municipios “reactivando la obra pública” en una decisión que coloca a Kicillof en las antípodas del liberal.