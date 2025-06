Kicillof se calza el traje de campaña y apunta contra Milei

Este viernes, Axel Kicillof activó el modo campaña en General Villegas. Rodeado de vecinos y del intendente Gilberto Alegre, el gobernador bonaerense endureció su discurso contra Javier Milei y convocó a los bonaerenses a “pensar bien” el país que se viene. “En una boleta va a decir más obras, más escuela pública, más salud pública. En otra, cero, nada para el interior”, lanzó, dejando claro que el oficialismo provincial ya piensa en las próximas elecciones.

La jornada incluyó entrega de patrulleros, maquinaria vial e inauguración de obras escolares, pero el foco estuvo en el mensaje político. “En vez de meter bala, hay que meter inversión. Sin recursos no hay seguridad”, remarcó, en crítica directa a la lógica del ajuste libertario.

Kicillof también denunció el abandono del interior por parte del Gobierno nacional. “Están orgullosos de haber frenado mil obras. Hablamos con Gilberto del estado de las rutas 188 y 33. Les ofrecí hacernos cargo hasta donde podamos”, dijo.

Antes de cerrar, reforzó el contraste: “Sin Estado no hay educación, ni hospitales, ni caminos. No hay productores, no hay provincia. Nos quieren condenar a la nada”. Kicillof aprovechó el escenario para reafirmar su alianza con dirigentes del interior como Alegre, que se sumó al espacio Derecho al Futuro. “El ajuste no construye, destruye”, sentenció, mientras pedía a los presentes no resignarse frente al desfinanciamiento.