La Corte confirmó el procesamiento de los macristas Arribas y Majdalani por el espionaje a CFK

La Corte Suprema, a través de conjueces, desestimó hoy el recurso extraordinario presentado por el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, Gustavo Arribas, y su segunda en la jerarquía, Silvia Majdalani, en la causa que investiga el espionaje al Instituto Patria, ratificando su procesamiento.

La causa por el espionaje al Instituto Patria y a la actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner continuará en Comodoro Py. Fueron rechazados los pedidos de CFk de que la causa vuelva a los tribunales federales de Lomas de Zamora. También se confirmó la continuidad del juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, quien intervendrá en la revisión de lo que se tramite en este expediente.

Darío Nieto, actual legislador porteño por Juntos por el Cambio y ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, mantuvo su situación procesal de “falta de mérito”. Nieto había pedido la desvinculación suya y de otros querellantes, algunos de ellos son: Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y los abogados Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco.

Estos fallos, firmados por los conjueces Ramón González, Juan Carlos Bonzón, Javier Leal de Ibarra, Guillermo Angelo, y Mario Leal, dan impulso a la causa que parece lejos de terminar. Cada vez está más cerca la instancia de juicio oral, las investigaciones restantes continúan su curso bajo el juez Marcelo Marínez de Giorgi.