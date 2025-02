La industria pyme no se recupera

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad de las pymes creció 12,2% en enero frente al mismo mes del 2024. Sin embargo, el informe aclaró que “las industrias aún no lograron recuperar los niveles previos a la profunda caída del mismo mes de 2024, cuando la producción marcó un mínimo histórico del -30%”.

A su vez, en el primer mes del año se registro un aumento del 4,8% con respecto a diciembre del año pasado.

En este camino, CAME destacó que “todos los sectores analizados registraron crecimiento en la comparación interanual (en relación a enero del 2024), así como en la medición mensual desestacionalizada (frente al mes anterior)”. No obstante, “a pesar de la mejora, la industria pyme operó al 59% de su capacidad instalada, evidenciando que aún persisten desafíos en la recuperación del sector”, según el relevamiento realizado por CAME a 389 industrias pymes.