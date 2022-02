La Justicia marplatense, un escollo para las iniciativas que buscan el bienestar de la Nación, la Provincia y los propios vecinos

La Justicia de Mar del Plata siempre fue un lugar que buscó mostrarse como opositor a los gobiernos nacional y provincial. Solo para ejemplificarlo, desde sus tribunales salió la primera autorización para volver a la presencialidad en las escuelas en medio de la pandemia, desoyendo las medidas sanitarias emanadas desde Balcarce 50 y calle 6 en ese sentido.

Montada en esa posición, la Justicia Federal marplatense accedió a un pedido de su intendente para evitar la exploración petrolera mar adentro, bajo la excusa de la contaminación ambiental y la caída en la pesca, omitiendo lo que dicen los organismos especializados y oponiéndose solo para mantener esa posición de ciudad rebelde.

Hace apenas una semana, el ­Sindicato Marítimo de Pescadores respaldó la exploración petrolera offshore y su titular, Pablo Trueba, aseguró que “si se confirma, Mar del Plata pasará a ser Dubái, porque las inversiones van a ser increíbles”.

El presidente del Simape se expresó sobre la distancia que separaría a la plataforma de la costa marplatense: “Es a 400 kilómetros de acá. Ya mucha gente me pidió disculpas por no tener la información correcta”.

En cuanto a las catástrofes ecológicas que auguran los opositores, el representante de los pescadores indicó que “cuando vemos fauna y flora empetrolada es por un barco que se hundió. Es imposible que pasen estas cosas con las plataformas. La Draga Mendoza está inutilizable, cargada de combustible en el puerto, se va a partir y va a llenar toda la playa de Mar del Plata de petróleo. ¿De quién va a ser la culpa cuando pase eso?”.

Desde el lado del oficialismo, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”, y aseguró que está “convencido de que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna marina”.

“Por el contrario, genera recursos para el país, trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el ­desarrollo de esta actividad”, afirmó el funcionario.

Tras esas declaraciones, adelantó que se apelaría la medida y que los abogados del Ministerio de Am­biente, de la cartera de Energía y la Procuración analizaron el fallo, argumentando que “los fundamentos están desvinculados de la realidad” y que “se genera un profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo en las ciudades costeras”.

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en 3 de los 18 ­bloques licitados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi 800 millones de dólares.

No solo desde el área de Ener­gía salieron a apoyar el proyec­to. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió que po­dría ser una gran fuente de creación de empleos y aclaró que el cuidado del ambiente y la exploración off­shore de petróleo “son compatibles”.

Kulfas recalcó que “primero hay que ver si hay petróleo, pero si llegara a haber, según lo que se supone, estamos hablando de llegar a 200.000 puestos de trabajo” y “para el país tendría un impacto muy importante”, ni hablar para una ciudad que constantemente se encuentra entre las que mayor desocupación tienen en Argentina, aunque parece que ese no es un dato que su intendente tenga en cuenta.

El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que, si se logra hacer la explotación petrolera offshore, “el impacto en divisas sería tal que desa­parecería el problema del cepo cambiario, o al menos sería mucho más flexible que hoy”.

Por su parte, el presidente del directorio de YPF-Tecnología

(Y-TEC), Roberto Salvarezza, sostuvo que “estamos en una situación de debate sobre producción y desa­rrollo que parece confrontar con el ambientalismo”, y aseguró que esa “es una falsa opción”.

“Este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”, indicaron desde el Gobierno nacional.

Otro punto para tener en cuenta fue la recusación por parte del Gobierno del juez que entiende en la causa, Santiago Martín, debido a la foto publicada por Daniel Sabsay. Tras el rechazo del recurso, la que deberá resolver sobre el tema será la Cámara Federal de Apelaciones, que decidirá si el magistrado continuará o no al frente de la causa, y tendrá que confirmar o anular la cautelar.

La polémica foto que pone en duda al juez de la causa

En medio de toda esta discusión, el abogado constitucionalista (y acérrimo opositor al actual Gobierno) Daniel Sabsay publicó en sus redes sociales una imagen compartiendo la mesa junto al juez Santiago Martín, quien emitió un fallo contra la exploración petrolera en el Mar Argentino, y el abogado ambientalista José Esain, que habría presentado un planteo para frenar las actividades hidrocarburíferas.

Cuando Equinor tramitó los permisos necesarios para explorar el Mar Argentino, Esain fue uno de los actores que se presentaron para evitar esas tareas y es abogado de empresas pesqueras que consideran que la exploración offshore atenta contra la actividad de sus defendidos.

La foto no es un detalle menor, y expertos en derecho aseguran que podría ser motivo de remoción del magistrado federal de Mar del Plata y un motivo para que el fallo sea revisado.