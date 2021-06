La oposición “va a tener el repudio generalizado de la sociedad” en estas elecciones

Durante la jornada de ayer, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli consideró que la oposición “fue un desastre gobernando el país” y que “va a tener el repudio generalizado de la sociedad” en las elecciones legislativas de este año.



“Fueron un desastre gobernando el país, destruyeron no solamente la economía, la producción, endeudaron al país y las familias, y ahora están demostrando que son un desastre también siendo oposición”, opinó Parrilli.



Y agregó: “En una situación como una pandemia, lo mínimo que podrían haber hecho era haber tenido una actitud de colaborar. Tanto se quejan ellos de las vacunas, se hicieron lobistas de una empresa. ¿Por qué no ofrecieron algo? No colaboraron para traer una sola empresa multinacional que nos venda vacunas”.

Además, en referencia a la ­oposición y en declaraciones radiales, manifestó: “Me parece que van a tener el repudio generalizado de la sociedad argentina cuando llegue el momento de votar en las (elecciones) parlamentarias de este año”.