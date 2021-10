“La Provincia invierte en obras para La Plata mucho más que la deuda por capitalidad”, dijo Luis Arias

El candidato a primer concejal por el Frente de Todos (FdT) en La Plata, Luis Arias, en el marco de una recorrida por el Centro de Monitoreo del 911 (ver aparte), cuestionó el planteo judicial que el intendente Julio Garro elevará el próximo lunes por la deuda que mantiene la provincia de Buenos Aires con la ciudad por alrededor de $1.133.000.777 en materia de tasa de capitalidad.

En ese marco, el candidato y exjuez en lo Contencioso Administrativo consideró, en diálogo con diario Hoy, que “si bien es verdad que esa deuda tiene que salvarse y que no es de la gestión Kicillof, y cierto es también que la Provincia a través del gobernador invierte en La Plata mucho más de lo que debe, la mayoría de las obras que hace y presenta Garro son con dinero de la Provincia”.

“Mientras tanto, el intendente subejecuta el propio presupuesto municipal en plena pandemia. No solo en materia de salud, sino en materia educativa, donde 60 escuelas no pudieron comenzar la presencialidad por la falta de obras y tuvo que ser la Provincia la que sacó adelante la situación”, refirió el candidato.

Arias agregó además: “Necesitamos generar un plan para la ciudad, tenemos que pensar de qué manera invertir los fondos, prioridades, necesidades, pero a través de un gran debate, y desde allí emplear el dinero en las obras necesarias y prioritarias”.

Un poco de historia

La tasa de capitalidad fue creada en 1991 como una “contraprestación” de la Provincia a la capital por los servicios municipales que reciben los edificios administrativos del Estado bonaerense que se emplazan en la ciudad.

Entre los servicios que se considera que la Municipalidad presta y por los cuales debe cobrar la tasa, figura el de alumbrado especial, la recolección de residuos, el riego y la conservación de calles, plazas y pa­seos, la ocupación y el uso del espacio aéreo, el subsuelo y la superficie, además de la ocupación y uso del estacionamiento en playas o en la calle.

Uno de los primeros conflictos se dio más de dos décadas atrás, cuando la Provincia cuestionó la configuración de la base imponible y la metodología de liquidación. Eso derivó en el convenio de fines de 1991, cuando se acordó que la contribución sería del 10% del cargo total por las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Contribución Especial por Pavimento, pactándose además una redeterminación del monto de la deuda acumulada en ese momento y un mecanismo de cancelación.

La contribución siguió así formando parte de los tributos ordinarios del Municipio, pero los pagos por parte de la Provincia volvieron a ser discontinuos. La acumulación de acreencias a favor de la comuna condujo a la firma de un acta acuerdo en el año 2009, donde la Provincia reconoce la deuda exigible y acuerda con el Municipio su aplicación para la cancelación de deudas de este con el Banco de la Provincia de Buenos Aires originadas en la liquidación del Ex Banco Municipal de La Plata.

Y así llegan a 2010, cuando el Municipio y la Provincia firman un nuevo convenio donde se acuerda la adecuación de la alícuota, pasando del 10% al 14,6% de la tasa SUM como base imponible a partir del año 2012. Durante algunos meses la Provincia cumplió con los desembolsos, pero a fines de 2011 la situación volvió a tornarse irregular.

En diciembre de 2013, el cuerpo deliberativo local sancionó el decreto nº 122/13, por el cual se intimó al entonces gobernador Daniel Scioli por la acumulación de la deuda, mientras que en septiembre de 2015 dicho reclamo fue ­reiterado mediante un proyecto presentado por el entonces concejal José Arteaga.

Entre 2014 y 2019, la mora se elevó a $922.905.580, lo que representaba a fines del año pasado cerca del 10% del presupuesto municipal de ese año, cifra que durante la administración de Axel Kicillof ascendió a $1.265.000.000.

En septiembre del año pasado, el Senado dio media sanción a la iniciativa presentada por el legislador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, que plantea la creación “de una contribución especial por su condición de capital de la Provincia, sede de los tres poderes públicos, organismos de la Constitución, organismos descentralizados y demás organismos provinciales”.

En ese sentido, establece que la contribución especial “deberá fijarse en una base entre el 0,22 por mil y el 0,45 por mil del presupuesto provincial” y promueve la creación de un “comité ejecutivo de capitalidad”, integrado por un representante de la comuna, uno del gobierno provincial, uno por la Suprema Corte, uno por el Senado y otro por Diputados. La iniciativa, sin embargo, quedó varada en la Cámara baja.

Ahora el jefe comunal Julio Garro adelantó que irá a la Justicia, ya que los fondos adeudados serán destinados a “hacer todas las calles y veredas nuevas”.

Más allá de las irregularidades, fue el gobierno de Vidal el único que no pagó nada durante los cuatro años de gestión, salvo unos 25 millones de pesos de ayuda financiera a la comuna a cuenta de la deuda.

La seguridad, el tema que preocupa a los platenses bajo la mirada de Arias

Luego de ser invitado por las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a recorrer el Centro de Monitoreo del 911, el candidato a primer concejal en La Plata por el Frente de Todos, Luis Arias, habló con este multimedio sobre la problemática de la seguridad en la capital bonaerense.

En ese marco, Arias aseveró: “Hay que trabajar en lo urgente, o sea el equipamiento para la fuerza policial, el combustible para las patrullas, poner más policías en las calles, pero también hay que trabajar en lo preventivo; ese aspecto está un poco olvidado porque políticamente no tiene rédito, uno puede mostrar patrulleros nuevos, pero el trabajo social no se ve y no puede venderse, pero es necesario comenzar”.

“El sistema educativo es el gran sistema de información que debemos aprovechar para identificar a los jóvenes en situación de abandono, de violencia, y trabajar en los jóvenes para incluirlos de diferentes maneras y em­pezar a darles espacios en la sociedad, porque hoy lo estamos descuidando porque estamos siguiendo la urgencia”, señaló el exmagistrado.

El candidato apuntó además que “al mismo tiempo hay que avanzar hacia una seguridad más democrática donde los vecinos puedan ­controlar la actuación de los policías, que no dependan de la calificación de sus superiores, sino de la sociedad que está mirando su servicio; y por último es necesario generar un sistema donde la Policía tenga arraigo, que la gente no esté permanentemente pasando de ciudad en ciudad, porque cometen errores, ilicitudes y van a parar a otro lado y no dan la cara. A veces observamos que la Policía está perdida en los barrios y pregunta una dirección, y es difícil que se pueda ejercer de esa manera. El planteo es democratización de la fuerza, arraigo y prevención”.