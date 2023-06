La UIF y AFIP pidieron el sobreseimiento de CFK en la causa denominada “ruta del dinero”

En el marco de la causa de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones, conocida públicamente como “ruta del dinero”, las querellas de la UIF y la AFIP solicitaron el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de la causa por la que ya se condenó a Lázaro Báez y otros im­plicados por maniobras de lavado de dinero. En tanto, el pedido de los organismos se dio tras conocerse el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, que se expresó en el mismo sentido.

De esta manera, a partir de esto, deberá ser el juez federal Sebastián Casanello quien decida si acepta o no los requerimientos de la querella y finalmente termine por sobreseer a la exmandataria y líder del peronismo, a quien además se le dictó “falta de mérito”.

El dictamen de Marijuan cuenta con una extensión de 46 páginas, en las cuales manifiesta que, a pesar de haber encontrado un vínculo “directo” entre la exmandataria y Báez, no logró reunir elementos ­probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

En ese aspecto, el fiscal admitió que no logró encontrar nada en paraísos fiscales ni surgieron evidencias en Estados Unidos, Panamá o España que puedan vincular a Cristina con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario patagónico.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo el fiscal.

“Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de exportar millones de divisas reingresándolas al país como una ­inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene solo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero”, dictaminó.