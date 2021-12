Las repercusiones no tardaron en llegar…

Fernanda Vallejos

Economista, jefa de la Fundación Proyecto Económico

“A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su corresponsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo.

El FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron, como prohíbe su estatuto, y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios, como prescribe el estatuto que el propio organismo debió haber instado a hacer, se autoinculpó”.

Gabriela Cerruti

Portavoz de la Presidencia

“El informe del FMI sobre la deuda de Macri es lapidario: no se cumplió con ningún objetivo. No restauró la confianza del mercado, no protegió a los vulnerables, no redujo la inflación, no controló la balanza de pagos. Gran parte se fue en fuga de capitales.

Es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo. El Fondo Monetario Internacional tiene que ser más estricto cuando entrega préstamos que se convierten luego en deuda; no pueden ser otorgados a un espacio político porque compromete a muchas generaciones”.

Martín Guzmán

Ministro de Economía de la Nación

“El FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados. Fue básicamente un salvataje a acreedores y se utilizó para financiar la formación de activos externos.

Alrededor de 21.000 millones de dólares fueron para pagar deuda insostenible, y 24.000 millones para financiar salida de capitales. Estos números son realmente enormes. Va a costar mucho tiempo resolver el daño que hizo Juntos por el Cambio.

El comunicado dice que los directores consideran que debería haber habido medidas que potencialmente podrían haber ayudado, pero también aclara que hay directores que piensan distinto, algunos países en el FMI que piensan distinto. Eso te muestra la complejidad del escenario político y el daño que se le hace a un país, en este caso a la Argentina, cuando se lo expone a eso.

Es tan grande la deuda que se tomó con el FMI que dentro de los marcos del FMI no se va a poder solucionar. Un acuerdo nos va a ayudar en el corto plazo, pero curar las heridas del préstamo nos va a llevar no menos de una década.

Es necesario que haya una evaluación seria sobre si se cumplió con el estatuto del FMI, que no debería financiar la fuga de capitales”.

Hernán Letcher

Director del Centro de Economía Política Argentina

“Las irregularidades del préstamo del FMI al gobierno de Macri evidencian su corresponsabilidad en la crisis 2018-19. El acuerdo estuvo plagado de incumplimientos formales: no constancia de actos administrativos, incumplimiento de art. 61 de la ley de Administración Financiera y falta de constancia de dictamen previo del BCRA sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos, entre otros.

Los desembolsos se utilizaron para financiar la salida permanente de capitales, a contramano de lo que el propio estatuto del FMI establece. Hubo uso irresponsable, puesto que es potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener la fuga de divisas”.

Oscar Parrilli

Senador nacional del Frente de Todos

“Yo no sé qué grado de capacidad e idoneidad tienen los supuestos funcionarios y directores del Fondo Monetario Internacional que aprobaron esto cuando se sabía que era imposible que lo iban a cumplir. Me hacen acordar a Manolito de Mafalda, que lleva las cuentas con un lápiz.

Lo dijo el representante de (Donald) Trump en el FMI en ese momento, nunca hicieron estudios, y si los hicieron, demostraron que son unos incapaces totales.

El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias, más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres.

En qué cabeza cabía que la Argentina podía devolver ese dinero en los plazos que pusieron. Estaban fugando la plata y adelantaban los pagos. Deberían pedir perdón a los argentinos.

Este año el Gobierno va a terminar pagando 5.000 millones de dólares al FMI, producto de esa barbaridad que hizo Macri”.

Juan Manzur

Jefe de Gabinete de la Nación

“El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón: la deuda ­irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó.

Lo dijimos desde un primer momento: nuestro Gobierno y el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país. Vamos a seguir trabajando porque el crecimiento es la condición para la estabilidad”.

Leopoldo Moreau

Diputado nacional por el Frente de Todos

“El informe del FMI desnuda definitivamente que Macri utilizó el préstamo para facilitarles a bancos y fondos de inversión salir de la bicicleta financiera con jugosas ganancias en dólares y también para alimentar la fuga de capitales en beneficio de los amigos del poder.

¡Pero digamos todo! El informe omite la corresponsabilidad del FMI y queda claro que la decisión de otorgar el préstamo que nos metió en un endeudamiento demencial fue de Estados Unidos y Trump con el objeto de salvar a Macri de una derrota electoral”.