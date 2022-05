Megaoperativo para controlar condiciones laborales de trabajadores de aplicaciones de delivery

La cartera laboral de la Provincia realizó de manera simultánea en 24 municipios un “megaoperativo” de inspección para controlar la registración y las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de plataformas digitales de delivery.

Según informaron desde el área que conduce Mara Ruiz Malec, el operativo es “inédito por su alcance territorial” y busca avanzar en el reconocimiento de derechos laborales “de miles de bonaerenses que trabajan con estas aplicaciones de reparto en toda la Provincia”.

Si bien los trabajadores cuentan con las condiciones que requiere un empleado en relación de dependencia, la mayoría de ellos no se encuentran registrados y tampoco protegidos en materia de salud y seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder a beneficios previsionales, por ejemplo.

Las inspecciones las realizó personal del Ministerio y se hicieron en centros gastronómicos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zárate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.

“Es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores, que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”, afirmó Ruiz Malec.

“El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas aplicaciones, que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos”, expresó.

“Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, concluyó.