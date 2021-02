“Menem fue un personaje nefasto de la historia argentina”

Apenas el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem (1930-2021), desde la cuenta de Twitter del gobierno de la ciudad cordobesa de Río Tercero (@MuniRio3) se publicó un hilo con lo siguiente:

“La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy (por el domingo 14) y que fuera dictado por decreto del Gobierno nacional. El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25° aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el intendente Marcos Ferrer firmó el decreto 638/2020, donde se declaró persona no grata a Menem. Cumpliendo con lo dispuesto, se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”.

Ayer, el intendente Marcos Ferrer sostuvo que el expresidente fue “un personaje nefasto de la historia argentina” y ratificó su convencimiento de que tuvo participación en la voladura del establecimiento en 1995.

En declaraciones a Télam Radio, el jefe comunal dijo que los riotercerenses “tienen el convencimiento” de que Menem tuvo “participación necesaria” en “los hechos que ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, donde hubo 7 muertos y muchísimas víctimas, 300 heridos, la destrucción de la ciudad”.

El jefe comunal afirmó que la no adhesión al duelo también “refleja la pena por tantos años de injusticia”, ya que, si bien se comprobó la existencia de un atentado, ninguna de las causas tuvo una condena firme contra el exmandatario.

Ferrer apuntó contra una Justicia “que no se encargó de cerrar” estos capítulos de la historia reciente y dijo que el Poder Judicial actual es “hijo de su gobierno”.

Con la muerte de Menem se cierra el proceso judicial

El proceso judicial del último juicio que quedaba pendiente en el marco de la investigación por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) ocurridas en 1995, que estaba previsto para el próximo 24 de febrero en los tribunales federales de Córdoba, quedó concluido el último domingo con la muerte de Carlos Menem.

El expresidente era el único imputado que quedaba en la causa, y debía afrontar un juicio oral y público por la voladura que el 3 de noviembre de 1995 dejó como resultado 7 muertos, más de 300 heridos y graves daños materiales en la estructura de la ciudad de Río Tercero, ubicada en el departamento homónimo de la provincia de Córdoba.

El pasado 8 de febrero, el abogado Omar Daer, uno de los defensores de Menem, había presentado un pedido de “suspensión” del juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), debido al estado de “gravedad” que presentaba el expresidente.

El fiscal Carlos Gonella, quien elevó la causa a juicio y debía sostener la acusación en el proceso de enjuiciamiento, manifestó a la agencia Télam que el fallecimiento de Menem implica la “extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte”.

“Menem era la única persona que faltaba juzgar”, y con su muerte “se cierra el ciclo judicial penal de los tristes hechos por las voladuras” de la Fábrica Militar de Río Tercero, explicó Gonella.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que en el proceso “se pretendía determinar si Menem había dado alguna orden, consentimiento o acompañamiento con lo que luego terminó en la explosión”. “Hubiese sido ideal escucharlo, que se defienda y la Justicia se expida. Lamentablemente quedó inconclusa”, finalizó.