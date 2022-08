Movimientos sociales continúan el reclamo contra la política de vivienda de Rodríguez Larreta

Organizaciones sociales nucleadas en la denominada Unidad Piquetera realizaron ayer movilizaciones en más de diez puntos de la ciudad de Buenos Aires para protestar contra la política habitacional del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

“Los reclamos son por los altos costos de alquiler en la ciudad, inclusive en las villas populares”, explicó a diario Hoy Sebastián Martino, coordinador del movimiento social Barrios de Pie - Libres del Sur en CABA, quien además señaló que “el problema de vivienda no solo afecta a lo habitacional, sino incluso a la Secretaría de la Mujer de la Ciudad, porque en muchos casos los alquileres no nos reciben si tenemos hijos, hijas o mascotas”.

En la misma línea, remarcó que “es importante que la Secretaría de la Mujer de la Ciudad empiece a ver este tema, porque no puede ser que madres solteras no puedan acceder a una vivienda de alquiler en barrios populares”.

“Esto también incluye la instalación de cloacas, de agua potable y de luminaria. En las calles no tenemos luces, y eso es una invitación a que nos roben. Además, reclamamos también la otorgación de terrenos ­púbicos o abandonados, para la construcción de viviendas, a través de ­cooperativas, mutuales de trabajo, etc.”, agregó el referente de Barrios de Pie, una de las organizaciones sociales autoconvocadas.

Las protestas se desarrollaron por la mañana del martes en los cruces de Perito Moreno y Cruz, San Juan y Entre Ríos, Amancio Alcorta e Iriarte, Cobo y Curapaligüe, Mariano Acosta y Cruz, Céspedes y Triunvirato, Escalada y Eva Perón, Pola y Cruz, y en la zona de la Torre de los Ingleses, en Retiro.

Al respecto, al momento de comenzar la movilización, Martino indicó: “Hoy nos encontramos realizando diez asambleas populares en toda la ciudad de Buenos Aires, una sola es la que se está movilizando desde San Juan y Entre Ríos, pasando por la ex Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, para luego pasar a la realización de un acto en Parque Patricios”.

Además, la movilización marchó hacia las sedes del Instituto de la Vivienda, Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección General de la Mujer para reclamar una solución urgente a esta problemática, que se acentúa en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Las agrupaciones convocantes fueron el Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), el MTR Votamos Luchar, la Agrupación 17 de Noviembre, Barrios de Pie y Libres del Sur, entre otras.

De esta manera, el bloque de Unidad Piquetera exige al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las demás autoridades una “solución habitacional definitiva para los inquilinos y la urbanización real de las villas y viviendas para víctimas de violencia de género”.

Además, demandan que “se garantice el acceso a la vivienda para las niñeces, la suspensión de los desalojos para inquilinos e integrantes de casas recuperadas y la conexión formal a la red de agua en todas las manzanas de las villas de la ciudad”.

“La disparada de los precios producto de la crisis económica y social que estamos atravesando no deja por fuera a los alquileres, que en los últimos meses han aumentado incluso por encima de la inflación”, remarcaron otras fuentes participantes.

Asimismo, manifestaron que “la Ley Nacional de Alquileres que se aprobó hace ya dos años no solucionó la crisis habitacional que atraviesan más de cuatro millones de familias en todo el país”.

Y añadieron que “la orientación del gobierno de Larreta es en favor de los grandes especuladores, aprobando leyes y convenios que permiten la construcción de viviendas de lujo, que se han expandido en los últimos años, enajenando tierras públicas y espacios verdes, a contramano de las necesidades de las mayorías”.

Al ser consultado por la posible respuesta a una solución del gobierno porteño, Sebastián Martino indicó que “este reclamo es de larga data, se vio opacado por el reclamo alimenticio, que durante la pandemia fue muy grave, y ahora también vuelve a ser gravísimo, más con este contexto de altísima inflación. Sin embargo, este reclamo ya no puede esperar más y el gobierno de la Ciudad no da respuestas; son expertos en tomar café, pero no dan respuesta”.

“Creemos que esto es extremadamente sencillo de realizar, y que resolvería una gran parte o tal vez la totalidad del problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires”, concluyó el referente de Barrios de Pie y Libres del Sur en CABA.