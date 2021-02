Ni una menos: marcharon en La Plata para pedir justicia por los femicidios

Luego del brutal femicidio de la joven Úrsula Bahillo y otros 48 asesinatos de mujeres y personas transgénero en lo que va de 2021, organizaciones feministas se concentraron en el centro de La Plata para marchar hacia los Tribunales locales.

Se trata de una convocatoria que realizó la agrupación Ni Una Menos para todo el país, donde el pedido principal fue la reforma de la Justicia con perspectiva de género, actualización de los protocolos de actuación ante los hechos de violencia contra las mujeres y respuesta ante las denuncias.

“El movimiento de mujeres hizo visible estos cambios; nosotras estamos trabajando desde el Estado, pero también acompañando a las organizaciones, porque se requiere una transformación muy profunda y necesitamos de todas las instituciones, especialmente del Poder Judicial. Necesitamos que la Justicia articule los ámbitos, que la política criminal en violencia de género sea clara, que se escuche a las mujeres y se tomen las indicaciones de riesgo cuando hay peligro de vida”, dijo a diario Hoy desde los Tribunales platenses la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz.

Según el registro del Observatorio Mumala, 50 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina en lo que va de 2021, lo que equivale a una muerte violenta cada 20 horas por razones de género. A esas cifras hay que sumar otros 46 casos que fueron intentos de asesinato contra las víctimas.

“Vine porque nos matan todos los días, no podemos salir tranquilas a la calle, no hay una Justicia que condene a los femicidas como corresponde”, señaló a este multimedio Daniela, una joven estudiante.

Por otro lado, Estefanía, desde la agrupación Pinchas Feministas, señaló ante este multimedio que “lo importante es visibilizar que estos crímenes no son casos aislados, es importante seguir remarcando que detrás de cada femicidio hay un sistema, hay una Justicia que no trabaja, que la Policía falla no solo cuando se la llama, sino que hay un sistema de encubrimiento, como quedó claro en el caso de Úrsula”.

A la vez, hubo otra movilización que se dirigió desde la intersección de las calles 7 y 50 hacia la fiscalía ubicada en 7 entre 56 y 57, para luego derivar hacia las puertas de la Casa de Gobierno bonaerense sobre la calle 6.

“Si no hay una reforma judicial, no vamos a poder salir de esto, necesitamos cambios urgentes y con perspectiva de género. La situación en La Plata es difícil para las mujeres, nos pasó en San Carlos, donde no quisieron tomarnos una denuncia y tuvimos que ir a otro lado. En los barrios nos organizamos para dar apoyo a quien lo necesita, recrudece la violencia allí”, destacó Marisa Marrón, del Movimiento Octubres.