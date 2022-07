“No basta que nos una el espanto, nos tienen que unir los sueños y las ilusiones de una sociedad que viva mejor cada día”

"Cada uno de los que están aquí ­querían una realidad muy distinta a la actual. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera, no nos va a alcanzar. Lo que nos tiene que unir son los sueños, las ilusiones y entender que nuestra sociedad viva mejor cada día. No me alcanza con que Macri esté del otro lado”, reflexionó Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense, en un acto en la localidad de Escobar.

El dirigente sostuvo que el “daño que generó la presidencia de Macri no solo a quienes no lo votaron, sino también a quienes lo votaron, es muy profundo y de una gran extensión en el tiempo”, aunque “a veces quieren minimizarlo desde muchos medios”.

En referencia al préstamo del FMI a la administración de Macri en 2018, el jefe camporista se preguntó “cuánto mejor estaría la gente si ese endeudamiento se hubiera materializado en escuelas, pizarrones, pupitres, pymes, universidades y mejorar la atención y la calidad de la salud pública”.

También en relación a la gestión del expresidente, Kirchner sentenció con indignación: “Es increíble cómo minimizan el endeudamiento de Macri contra el país”, y agregó que “cuando se desató el conflicto en Europa, el Congreso de Estados Unidos aprobó un fondo de ayuda para uno de los países del mismo monto que el préstamo

del FMI” a la Argentina, en referencia a los 40.000 millones de dólares con los que el organismo internacional asistió al gobierno de Cambiemos.

El referente de La Cámpora también señaló a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien aseguró que la Argentina debe “tener en claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones”.

En ese marco, el hijo de la expresidenta cuestionó: “¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar?”.

“Si ponían estas declaraciones en Macri en 2016, 2017, 2018 y 2019, es lo mismo: sacrificio, sacrificio y sacrificio, y nunca resultados. Es hora de que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro en el día a día de su vida”, disparó.

“Gobernar no es soplar y hacer botellas, pero también tenemos muy en claro, y aprendimos, que la Argentina puede. La Argentina pudo sacarse al FMI de encima. Hay que ­volver a construir la idea de que se puede salir adelante”, indicó, antes de hablarle al pueblo entero y decir: “Agradezco la paciencia. Sé que no lo están pasando bien, cuando van a una carnicería o verdulería sienten el sogazo en el bolsillo. Hay que trabajar para re­cuperar el poder adquisitivo de los ­tra­bajadores”.