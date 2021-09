Oficializaron la medida que elimina la cuarentena para quienes vuelvan del exterior

Gobierno aprueba financiamiento externo por US$ 650 millones para infraestructura

El Gobierno aprobó tres contratos de financiamiento, dos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 190 millones, uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 347 millones, y otro con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por US$ 110 millones, para obras de infraestructura.