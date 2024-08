“Plata para todo” menos “para los jubilados”

Martín Lousteau le respondió a Javier Milei, quien lo acusó de “kirchnerista de clóset”. El titular de la UCR destacó que el Gobierno tiene fondos para proyectos y gastos diversos, como exenciones fiscales y viajes oficiales, pero no para aumentar las jubilaciones.

Según Lousteau, el problema no es fiscal, sino de prioridades. “Hay plata para todo eso pero no hay para darle 18.000 pesos más a los jubilados. No es un problema de responsabilidad fiscal, es un tema de prioridades”, afirmó.