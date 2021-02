Río Tercero no adhiere al duelo por la muerte de Carlos Menem

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional por la muerte del senador y ex presidente Carlos Menem, pero desde la Municipalidad de Río Tercero adelantaron que no acatarán la medida a raíz de la explosión de la fábrica militar, que dejó en 1995 siete muertos, centenares de heridos y una ciudad destruida.



"El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem", recordó la Municipalidad desde su cuenta de Twitter.

"Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", agregó.

De acuerdo con la investigación judicial, la explosión buscó tapar el faltante de armas producto del envío ilegal a Ecuador y Croacia.