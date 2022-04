Rossi admitió que lo ponen incómodo los rumores de su regreso al Gobierno

Cuando suena un cambio de gabinete en el Gobierno, suenan todos los puestos. Y es esto lo que ocurrió en las últimas semanas en el Ejecutivo nacional. Es sabido el enojo de la vicepresidenta y de un sector del Frente de Todos con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Es por ello que también se escuchó la posibilidad del paso de Massa a Economía y el de Wado de Pedro a Justicia. Sin embargo, solo son rumores. Pero los exministros no pueden evitar recibir preguntas sobre si vuelven o no a la administración de Alberto.

Por caso, el exministro de Defensa Agustín Rossi evitó hablar sobre los rumores que lo asocian a los cambios en el gabinete que acompaña a Alberto Fernández, pero admitió su cercanía con el Presidente.

“Me ponen muy incómodo los rumores de que yo vuelva al Gobierno, porque el lugar está ocupado por otro compañero con quien tengo relación, con los que comparto militancia política y con los que están trabajando”, afirmó ayer.

Agregó que “es cierto” que habla con el Presidente, pero que nunca le pidió “volver a la gestión”.

“Tengo que aportar desde acá, que no es el llano, porque me siento oficialista, y tiene sus ventajas porque puedo opinar libremente y tengo más tiempo para dedicarme a algo que me apasiona, que es la conducción”, finalizó.