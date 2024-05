Santiago Cúneo: “Este gobierno está acabado”

El periodista Santiago Cúneo analizó, en diálogo con diario Hoy, la presentación del libro que llevó adelante Javier Milei días atrás en el Luna Park y, en ese marco, dijo: “Lo más importante es que pocas veces en la vida se vio a alguien querer mostrar su fracaso con tantas ganas, un presidente con cinco meses de gestión no pudo juntar más de 6.000 personas en el Luna Park, y eso demuestra el agotamiento prematuro de algo que nunca llegó a ser”.

“La necesidad de generar un hecho e instalar una agenda que encubra la realidad lo llevó a exponerse con respecto a algo que surgió en la Feria (Internacional del Libro de Buenos Aires), donde no fue bienvenido, y el intento de usar la nave central de la Sociedad Rural era porque habían medido un lugar emblemático que se llenara con poca gente y, como no se pudo, tuvieron que arriesgarse, donde se demostró el fracaso de que no pudieron llenar el Luna, algo que yo puedo llenar para mi cumpleaños, con lo cual estamos frente a un gobierno que acaba y nunca empezó”, sentenció Cúneo.

En esa misma línea, sostuvo que “estamos entrando en la etapa más peligrosa de Milei, donde una persona con problemas psiquiátricos comienza a tener problemas de frustración y delira en mesianismo, locura o violencia, y esto es inminente porque el Estado argentino está en default y las fantasías que se prometieron se cayeron en cinco meses. Entonces, la realidad de este loco psiquiátrico que se autopercibe como un líder mundial está chocando con la imposibilidad de llenar el Luna Park, donde uno recuerda el acto de Alfonsín, que no solo desbordó, sino que había gente cruzando la avenida Alem y se prolongaba por Corrientes hasta el Obelisco, o uno puede recordar a Los Parchís explotando el Luna”.

“Cuando uno ve que un muchacho con necesidad de tratamiento urgente cree que tuvo un éxito en un lugar que no pudo llenar, hubo un liberal tan mala persona como él que llenó la cancha de River cobrando entrada y se llamaba Alsogaray, con lo cual estamos precipitadamente en la caída del Gobierno, y la preocupación es cómo va a caer”, enfatizó.

Cúneo remarcó en ese punto la importancia de plantear “hacerle un juicio político y conservamos la institucionalidad y atajamos la explosión social, o vamos a tener un 2001 con una asamblea legislativa, pero con un escenario de muertos y caos social, por eso lo que pueden hacer hoy los legisladores es dejar de pactar con el Gobierno e iniciar el juicio político”.

“La crisis económica supera cualquier identidad ideológica, partido, parte o gobierno, lo que hay es hambre, y cuando la tripa hace ruido no identifica a quién tiene que ir a buscar, los va a ir a buscar a todos, pero esta vez no va a ser que se vayan todos, sino que no quede ninguno, lo cual es mucho más peligroso. Hoy en la Argentina el jefe de la oposición soy yo, porque el resto está esperando que esto se desborde para aparecer, y la verdad es que la sociedad no va a perdonar esa miseria de esconderse cuando la gente necesita que la representen. Por eso yo asumo ese rol de conducir al final a este gobierno y encontrar una salida institucional para evitar un desborde social”.

En torno a los rumores de cambios nuevamente dentro del gabinete, Cúneo señaló: “No hay banco de suplentes, el Gobierno está acabado, la idea de nombrar a Federico Sturzenegger como una opción de recambio de Caputo, que ni siquiera consiguió el dinero para robárselo, marca que este partido se puede acabar porque van a quedar ocho jugadores y no se va a poder seguir jugando”.

“Estamos en el medio de la tormenta. En el Titanic, si hubiera habido un tripulante con la decisión de sacarle el timón al capitán, no chocaban con el iceberg, y acá hay una dinámica que puede cambiar la situación, y en eso estoy yo”, sentenció.

Para finalizar, agregó: “Convoco a dejar de revolver el basurero, de buscar nombres conocidos en los últimos 40 años, tiene que aparecer la gente que está guardada en su casa, patriotas, y ocupar espacios con esa gente; de esto no se sale con más nombres de los mismos de siempre”.