Se entregaron 100 viviendas para familias de Coronel Vidal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer por la mañana el acto de entrega de 100 viviendas para familias del municipio de Mar Chiquita, junto al intendente local, Jorge Paredi; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Magiotti; su par bonaerense de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y la secretaria de Hábitat de la Nación, Micaela Villaverde.

En ese marco, Kicillof destacó que “en estos momentos en que algunos sectores insisten con que el Estado no sirve para nada, estamos entregando viviendas en las que se ve exactamente lo contrario: un Estado cercano y presente”. “Estas obras estaban prácticamente terminadas en 2015, pero fueron abandonadas y se convirtieron en un verdadero monumento a la desidia durante cuatro años”, agregó.

En ese sentido, el gobernador señaló que “las viviendas no fueron finalizadas durante la gestión anterior a pesar de la gran cantidad de recursos con los que contaron la Argentina y la provincia producto del endeudamiento”. “El problema fue que tomaron la decisión política de que ese dinero no llegara al interior bonaerense, sino que fuera destinado a quienes ya tienen todo”, sostuvo y añadió: “Nosotros vinimos para reconocer los derechos que todavía no se han cumplido en materia de educación, salud, conectividad y vivienda”.

Con una inversión de $301 millones que aportó el Gobierno nacional, se finalizaron las obras y se entregaron las casas en beneficio de 100 familias de la ciudad de Coronel Vidal. Las tareas incluyeron la provisión de agua corriente, alumbrado público y cordón cuneta, en tanto que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia aportó $45 millones para la construcción de la red cloacal.