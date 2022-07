“Vicentin es una empresa emblema de los manejos del macrismo”

Las últimas noticias sobre Vicentin dan cuenta de que, con la firma acreditada de instituciones financieras internacionales acreedoras de unos 530 millones de dólares, la cerealera habría “logrado las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su concurso preventivo de acreedores”.

La cerealera, que entró en ese proceso con unos 1.574 millones de dólares, ya había logrado las cápitas necesarias. Requería 860 y, según informó, ahora ya cuenta con más de 1.000 cápitas. En tanto, con los bancos internacionales logró superar el 66,7% del capital verificado.

Vale recordar que el 16 del actual el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, había decidido intervenir el concurso de acreedores de la empresa ante un pedido de “avocamiento” de uno de los principales acreedores. Solicitó el expediente judicial que llevaba adelante el juez natural del concurso, Fabián Lorenzini, y suspendió los plazos del proceso concursal de la firma. La propuesta de pago de la empresa es a 12 años de plazo y al final del proceso los acreedores recuperarían menos del 30% de la acreencia.

Tras la decisión de los acreedores internacionales, allegados a la empresa interpretan que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no tendría otra alternativa que devolver el expediente al juez para que finalmente otorgue el cierre y la salida del concurso de la empresa.

En ese marco, el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de esa provincia, Leandro Busatto, conversó con diario Hoy sobre la situación judicial de la empresa alimenticia, pero además explicó la importancia que tiene a nivel económico para el país, como así también la necesidad de avanzar un plan que proteja el patrimonio.

“Creo que tiene que haber necesariamente una decisión del Gobierno nacional y provincial de involucrarse en lo que está pasando con el concurso preventivo de Vicentin; no ha sido un proceso que nos ha dejado tranquilos, no ha estado en las tensiones y problemas que ha vivido la empresa en los últimos tiempos, y eso tiene que ver con una decisión errónea de no haberse involucrado en una empresa tan importante como esta para el Estado nacional”, reflexionó.

En esa misma línea, explicó: “Hoy estamos atravesando una situación donde definimos esperar y suponemos que hoy no habrá aceptación del concurso, y hay que ver si se puede ensayar y barajar de nuevo buscando la manera que ponga a resguardo el patrimonio”.

¿Cuál es la importancia de Vicentin?

“Es una empresa que concentra entre el 15 y el 20% del comercio exterior de granos del país, tiene niveles de facturación muy importantes y es una de las principales empresas que genera divisas en el país. Está directamente vinculada a la formación de precios de los alimentos, entonces tiene un valor estratégico para el sector productivo como no tienen otras empresas”, detalló Busatto.

Sin embargo, en esa misma línea el legislador consideró que “se ha tornado importante porque es una empresa que ha caído en la lógica del fraude, de la corrupción y un empresariado que ha tenido intenciones de vaciar la empresa. Sería muy importante que Argentina tuviera una conducta distinta con estas situaciones y poner como ejemplo las cosas que se pueden hacer desde el sector empresario y las que no”.

“A mi forma de ver, lo estratégico era tomar una decisión de intervenir para resguardar el patrimonio, la expropiación era una herramienta más, se debería haber avanzado, pero hacerlo con más protagonismo de actores vinculados a la producción de la provincia de Santa Fe, porque anunciar la expropiación de Vicentin como hizo el Presidente, acompañado de una senadora de Mendoza, realmente no era lo adecuado, y esas cosas estratégicamente desvirtuaron lo que se debía hacer”, apuntó.

Dinero fugado

El legislador santafesino, consultado en torno a una posible salida, indicó: “El Banco Nación es uno de los acreedores más grandes, por 300 millones de dólares, y me parece que puede ser uno de los acreedores que propongan un plan de negocios que resguarde el patrimonio y haga crecer de vuelta a la empresa”.

“Creo que Vicentin, el concurso de acreedores, entró en una telaraña de intereses mediáticos, políticos y económicos en la que, al no resolverla, nos vimos enredados y se tocó la fibra íntima de los santafesinos, que tenían la idea de una empresa familiar, cuando en realidad la situación ha mostrado que poco y nada queda de eso”, consideró.

Por último, Busatto señaló que “Vicentin siempre ha tenido salvatajes a mano de parte del Estado cuando no hacía las cosas bien, y en los últimos tiempos intentó ostensiblemente usar el mascarón de proa para fugar dinero al extranjero, ha sido parte de esa dinámica. Es una empresa emblema de lo que Macri ha generado para sus amigos empresarios, no es casual que en 2019 y 2015 haya sido la mayor aportante de la campaña de Cambiemos, es decir, el dinero ha ido a parar a la política, más precisamente a Juntos por el Cambio”.