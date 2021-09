Atacaron a cascotazos a un auto desde un puente

La zona del paso bajo nivel que conecta las localidades de Ringuelet y Villa Castells se convirtió en una verdadera pesadilla para los vecinos de los alrededores. En las últimas horas se repitió un cruel ataque a cascotazos contra un vehículo que pasaba por allí, lo que produjo que estallara el parabrisas al igual que otros cristales.

De acuerdo a lo referido por los testigos que presenciaron el hecho, se trata de un pequeño grupo de menores de edad que suelen perpetrar este tipo de agresiones contra los automóviles que circulan por la avenida 7 a la altura de 508. En este último episodio, los acusados arrojaron piedras que le provocaron serios daños en los vidrios y también en la carrocería.

Al parecer, el coche estaba a punto de ingresar al paso bajo nivel, cuando los acusados se subieron al puente ubicado en ese lugar y comenzaron a tirar una serie de trozos de cemento y baldosas hacia abajo. Desgraciadamente, varios de esos objetos contundentes impactaron de lleno contra el vehículo que se movilizaba por dicha zona.

Debido a los fuertes golpes, la carrocería quedó con algunas abolladuras, mientras que estallaron algunos cristales. De todos modos, a pesar del mal momento que tuvieron que atravesar, las personas que iban a bordo del vehículo resultaron ilesas, aunque se quedaron con la indignación lógica por sufrir un ataque de esta naturaleza que implicará gastos en reparación.

Sobre el grupo de adolescentes y menores que serían los autores del hecho, los vecinos de las inmediaciones sostuvieron que viven a escasos metros, sobre la avenida 7 y 507. Al mismo tiempo, señalaron que no es la primera vez que arrojan proyectiles de variado tamaño desde arriba del puente, sino que esos sucesos se repiten asiduamente, provocando daños en los coches.

Un ataque con antecedentes

Los ataques de esta naturaleza en el paso bajo nivel que conecta Ringuelet con Villa Castells no son una novedad, sino que ya hubo varios antecedentes y no se descarta que sea la misma banda que arremetió contra los automovilistas en otras ocasiones. De todos modos, una vez que arrojaron los cascotes, los sospechosos huyeron a toda velocidad y no pudieron ser identificados.

Uno de los tantos sucesos similares tuvo lugar a mediados de este año, del que fueron víctimas dos jóvenes que salían de entrenar de un club de fútbol que se ubica en las cercanías. Al llegar a dicha esquina fueron abordados por delincuentes, que tras amenazarlos les arrebataron sus celulares y su ropa deportiva, para luego darse a la fuga corriendo.

Mientras tanto, otro vecino afirmó que cuando volvía de trabajar, al pasar con su auto por debajo del puente, había un grupo de menores de edad tirándoles piedras a los demás coches, con claras intenciones de hacer perder el control a los conductores para luego poder asaltarlos.