Sin perdón de Dios: asaltaron una Parroquia de La Loma

Un hecho de inseguridad insólito tuvo lugar en la jornada de ayer, cuando dos maleantes asaltaron una Parroquia del barrio La Loma mientras se estaba llevando a cabo una misa.

El lugar en cuestión es Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la zona de 38 y 20, y los delincuentes actuaron con tal sigilo y audacia que lograron apoderarse del portalámparas del Sagrario. Según trascendió, los sujetos perpetraron el robo mientras los fieles y el párroco se encontraban ubicados en las bancas y respetando la distancia social.

No obstante, la maniobra no logró ser advertida por los presentes, que no pudieron detener a los hampones y estos escaparon velozmente del lugar. No fue hasta momentos más tarde que se percataron del faltante.

Pare concretar el robo, los malhechores tuvieron que desmontar esta pieza metálica de la pared y, si bien el objeto no tendría un gran valor material, era de vital importancia para los fieles.