Cuatro muertos por un incendio en un centro de rehabilitación de Pilar

Una tragedia se desencadenó en la mañana del 22 de febrero: el Centro Terapéutico ”Resilencia San Fernando”, dedicado a pacientes con adicciones, se incendió provocando la muerte de 4 personas.

El siniestro fue provocado por uno de los pacientes internados en la institución, que quemó un colchón para acabar con su vida, desatando un desastre en el lugar. Otros tres internos murieron debido a la intoxicación generada por el humo.

El director del centro de rehabilitación de Pilar quedó detenido acusado de "homicidio simple con dolo eventual" debido a que el complejo no estaba habilitado.

Según el fiscal de la causa en el lugar no se respetó el recaudo administrativo debido a que no había una autorización legal y el imputado "no cumplió con los mínimos recaudos de seguridad e higiene previstos para una organización de tal envergadura, tales como: matafuegos, colchones ignífugos, plan de contingencia, personal terapéutico idóneo, médicos y enfermeros encargados para suministrar la medicación a los pacientes, accesos y salidas de emergencias del establecimiento, iluminación de emergencia”.

Por otro lado, uno de los pacientes relató el horror que se vivía en el establecimiento que cuenta con más de 50 internados:

"No había médicos ni enfermeros, nunca jamás vi. Nunca me revisó un médico. Llamaban a la ambulancia si pasaba algo. No había matafuegos, nunca vi. Los colchones eran comunes, de goma espuma. Empecé a dormir en el piso", afirmó.

El centro de rehabilitación quedó clausurado tras el incendio mientras que el director Alan Emmanuel Cambra Sarife permanece detenido.