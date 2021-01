Denuncian que los móviles del Comando de Patrullas no cubren denuncias por falta de nafta

Así como este diario publicó en exclusiva en su edición del 27 de noviembre una serie de escandalosos mensajes de un jefe policial del Comando de Patrullas La Plata (CP), donde le exigía a sus subordinados detener a una cierta cantidad de personas a como de lugar, ahora se filtró un nuevo suceso que mancha a dicha fuerza y que, además, deja en el medio al ciudadano común.

Trama Urbana pudo saber de fuentes anónimas y también de varios vecinos de la ciudad que los móviles que salen a hacer sus recorridas diarias no lo hacen con el tanque de combustible lleno, como tiene que ser. Por ese motivo, en mitad de la guardia se quedan sin nafta y, por añadidura, sin poder circular, vigilar ni defender a la ciudadanía.

Un lugareño de Gonnet, cuyo nombre se mantiene en reserva debido al tenor de la denuncia, indicó: “Veo siempre cómo los patrulleros paran en la estación de servicio del Camino Belgrano y 511 y piden una carga de siete u ocho litros”.

Un uniformado, que vive la situación desde adentro, no solo lo confirmó, sino que fue más allá e indicó que se sancionó a dos numerarios, a quienes encontraron descansando dentro de la unidad policial.

“Se quedaron dormidos en plena guardia porque se les acabó la nafta y no tenían cómo continuar”, aseveró. Y agregó: “Se comunicaron por el radio y, para no decir que estaban sin combustible, dijeron que habían tenido un desperfecto mecánico”. El implicado mismo detalló: “Nos quedamos dormidos con mi compañero, empezaron a llamarnos y como no atendimos fueron a buscarnos. Nos vieron dormidos y nos suspendieron cinco días”.

Un colega suyo le comunicó a diario Hoy: “La culpa no es de ellos, sino que sin combustible no tenían nada que hacer. De haber tenido nafta, esto no pasaba”.

Menos zonas, mismos problemas

“No hace mucho, me acerqué a un patrullero que estaba parado en una calle interna entre los caminos Belgrano y Centenario, sobre Gonnet, para decirles que dos motochorros acababan de asaltar a un chico. Me respondieron que no podían salir a buscarlos porque estaban esperando a otro móvil para que les pase combustible, porque a ellos se les había acabado”, contó un vecino de dicha localidad.

Otro uniformado que ya no forma parte del CP pero trabajó durante años reafirmó: “Eso en otras gestiones no pasaba, pero ahora los diferentes móviles avisan por el radio que se quedan sin nafta a cada rato. ‘Hago parada fija porque no tengo más combustible’, dicen. Tienen que recorrer y no pueden hacerlo porque no llegan y entonces se quedan parados aguardando a que termine el turno y volver a cargar al otro día. Hay veces que están parados ocho de las 16 horas que trabajan y si hay algún problema no pueden actuar. Tienen que andar midiéndose con el kilometraje. El problema es que deberían salir con el tanque lleno para el servicio, pero no lo hacen. Y si es necesario volver a cargar, se carga, porque la verdad es que con siete u ocho litros no recorrés nada”.

“No puede dejar de cubrirse una denuncia por falta de nafta, más ahora que achicaron las zonas: antes había 87, por lo que se necesitaba esa cantidad de patrulleros, pero ahora hay 58. Ni siquiera reduciendo las áreas a abordar se cumple con el servicio y el ciudadano no los hace saber, y nosotros somos los que ponemos la cara y pasamos vergüenza”, concluyó.