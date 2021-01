Declararon un comisario y Piparo en las causas por el robo y las lesiones

Para dilucidar lo que ocurrió durante la madrugada del 1° de enero, la fiscal le tomó declaración a un policía, primero, y luego a la diputada bonaerense en ambas causas: tanto en la que tiene a Carolina Piparo como presunta víctima del ataque de seis motochorros, como en la que su marido se encuentra sospechado de “lesiones graves” contra Luis Lavalle (23) y otro joven, de 17 años.

A partir de allí, en conjunto con otras pruebas recolectadas, la funcionaria judicial decidirá qué procedimiento procesal seguir, es decir, si hay elementos suficientes para llamar a indagatoria a Buzali y, de esta manera, imputarlo formalmente, y si la calificación legal del caso debe continuar de la misma manera o modificarla. Para este último caso, deberá contar con el aval de la jueza Marcela Garmendia.

En este marco, declaró el titular de la comisaría Primera de La Plata, Julio Del Dago, quien contó: “Vomitaron más de cinco veces cada uno (Piparo y su marido). Buzali limpió el baño más de cinco veces, estaba nervioso y duro; el comisario repitió varias veces esta última palabra. Dijo (el uniformado) que, para él, fue producto de los nervios pero si notó algún delito tendría que haberlo denunciado”.

El comisario también comentó: “No se lo notaba alcoholizado (a la pareja de la legisladora). Después dijo que había una tercera persona en la comisaría, que sería el hermano de Piparo”. En tanto, para el abogado Rodolfo Baqué, quien representa al menor de 17 años herido, la causa que lo tiene como víctima debe ser caratulada como “lesiones dolosas graves” o como “tentativa de homicidio”.

Según Piparo, seis motochorros la interceptaron y le robaron la cartelera con 20.000 pesos y su teléfono iPhone, luego de que ella y su pareja dejaran en su casa al padre del acusado, en calle 47 entre 15 y 16. Después de ello, ambos se dirigían a realizar la denuncia correspondiente, pero en el trayecto se cruzaron con los que ellos supusieron serían los mismos atacantes, por lo cual decidieron seguirlos.

La persecución finalizó en calle 21 entre 39 y 40, cuando el marido de la legisladora embistió a una moto Honda en que se trasladaban dos jóvenes heridos. Según los abogados de la causa, los muchachos habían ido a ver la quema de muñecos.

“No recuerdo las direcciones, porque estábamos escapando. Ninguno de los dos vomitó, estábamos preocupados y nerviosos. Mi marido pidió el baño y lo del balde fue porque no andaba”, dijo Piparo. Hasta el momento, los investigadores de la fiscalía no aclararon si los jóvenes están o no vinculados al robo.