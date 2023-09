Detuvieron a un hombre de 54 años por golpear a la pareja de su hija

Efectivos policiales se hicieron presentes en Berisso, más precisamente en 169 entre 29 y 30 por un conflicto familiar, donde un hombre de 44 años fue golpeado con un palo de madera y amenazado con un cuchillo por su suegro de 54.

La víctima fue asistida por el personal médico del Same, quiénes decidieron no trasladarlo. Asimismo, la hija del imputado hizo ingresar a los policías a su vivienda constatando que su padre se hallaba quemando en un horno de ladrillo varias plantas y plantines de marihuana para no ser descubierto por la policía.

Dándose cuenta en el lugar que las plantas fueron destruidas por el masculino, los efectivos procedieron a la detención del masculino y le incautaron las plantas de marihuana.