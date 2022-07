En otro día colmado de robos, una joven fue arrojada al piso y hasta una perra fue víctima

Dos robos callejeros (uno de ellos salvaje y contra una mujer), el atraco de un auto y hasta el de un perro fueron los nuevos episodios de inseguridad que se registraron en las últimas horas en los diferentes puntos de la ciudad. En ninguno de ellos se logró dar con los implicados. Ante esto, y frente a la notoria inacción policial, los vecinos levantaron la voz y relataron que “las zonas están completamente liberadas; si no, no se entiende. No se explica que haya tantos asaltos, y a plena luz del día, y nunca, pero nunca, se agarre a alguien”.

El suceso más violento tuvo lugar a las 10.55 de la mañana del sábado en las calles 163 entre 520 y 521 de Melchor Romero. Allí, cuatro delincuentes que circulaban en un auto Fiat Uno de color negro abordaron a una joven y, a punta de pistola, le hicieron vivir un momento de terror.

“Uno se bajó (del coche) e intentó agarrarme. Después me tiró al piso y solo se pudo llevar mi celular”, relató la víctima.

Lo llamativo es que el vehículo en el que circulaban está a la venta en un sitio de Internet, pero al parecer el dueño no es el mismo, por lo que se especula que también le sustrajeron el rodado. Un frentista del área indicó: “¿Qué hacen los que nos cuidan? ¿Y la Policía? Esto pasó a las 10 de la mañana”. En tanto, otros vecinos aseguraron que vieron al mismo auto en otro asalto, en el mismo lugar pero a las 3 de la tarde.

La mascota Coca

En tanto, sujetos desconocidos ingresaron a una casa del barrio Villa Progreso de Berisso, más precisamente una ubicada en 126 entre 77 y 77 bis. De acuerdo a los damnificados, los malvivientes actuaron entre las 16 y las 16.30 del viernes, cuando en la propiedad no había nadie. Desalmados, decidieron llevarse nada menos que a Coca, la perra de la familia, cuyos integrantes están desesperados por ubicarla.

Otro robo perpetrado ayer fue cometido por un solitario hampón, encapuchado, quien atacó a una cuadra del hospital San Roque de Gonnet. En este caso, se apoderó de un Fiat Uno de color blanco que estaba estacionado. Tampoco en este caso los agentes de la Fuerza intervinientes pudieron dar con los implicados, de quienes nada se sabe. Hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad.

Por último, en las inmediaciones de la plaza Emilia de City Bell un joven de 29 años que estaba regresando del domicilio de su novia fue abordado por dos motochorros, cerca de las 19 del viernes. Con un cuchillo, lo despojaron de su teléfono particular y la billetera, con dinero en su interior.

“Ya no sabemos qué hacer, porque tampoco podemos estar encerrados. Pusimos alarmas vecinales, tratamos de estar comunicados con los vecinos a través de grupos de

WhatsApp, pero nada sirve. La Policía, que es la que debería cuidarnos con patrulleros, está pintada”, se quejó un frentista.