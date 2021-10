Feroz entradera: ladrones armados maniataron, golpearon y desvalijaron a una familia

La inseguridad en nuestra ciudad continúa creciendo. Ahora le tocó el turno a una familia que sufrió una violenta entradera en su casa: fueron asaltados mientras comían un asado junto a unos amigos. Lo que era un momento de distensión se transformó en una pesadilla cuando irrumpieron los delincuentes, quienes los maniataron y golpearon para luego escaparse con dos automóviles repletos de objetos de valor.

Todo sucedió en una vivienda ubicada en 36 y 625, en la localidad platense de Poblet. Eran cerca de las dos y media de la madrugada y las víctimas estaban haciendo la sobremesa. De repente, en un golpe comando protagonizado por al menos seis ladrones armados con la cara cubierta ingresaron a la finca y a partir de allí comenzó el drama, que duró casi dos horas.

De acuerdo a lo que señaló un vecino de la zona, los hampones atraparon a los damnificados, los arrastraron por suelo, les pegaron y los encerraron en una habitación. A los maleantes poco les importó la presencia de dos niños de tres años, que también sufrieron el brutal ataque.

A la dueña de la casa la amordazaron y le propinaron varios golpes, mientras que al resto los ataron con alambres. En todo momento, los sujetos exigían que les entregaran dinero en efectivo y, una vez que redujeron a los moradores, se encargaron de recorrer todos los rincones del inmueble buscando cualquier elemento que sea de su interés para robárselo.

Escaparon con dos vehículos

Según se supo después, los implicados en el salvaje asalto habían estado realizando tareas de inteligencia durante esa misma tarde, merodeando la zona y esperando el instante preciso para actuar. Aguardaron pacientemente y entrada la madrugada sorprendieron a las víctimas, desvalijando a la familia que vive en ese lugar.

Después de mantener cautivas a las víctimas durante más de un hora y media, finalmente los malvivientes decidieron finalizar el atraco. Se llevaron dos automóviles que estaban allí estacionados, uno marca Volkswagen y otro Chevrolet, en los cuales cargaron electrodomésticos, celulares y dinero en efectivo, cuya suma no fue estimada.

Los sujetos quisieron robar un tercer coche, pero como no pudieron arrancarlo, removieron la batería para que no los persigan. Tras realizar la denuncia, los oficiales montaron un operativo cerrojo en los alrededores, pero no pudieron arrestar a los delincuentes, por lo que hasta el cierre de esta edición continuaban prófugos.