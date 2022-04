Gonnet: amenazan a un niño con un cuchillo y le roban la bici

La inseguridad en la región continúa en aumento y los oportunistas y arrebatadores no pierden el menor tiempo para cometer sus fechorías y apoderarse de lo ajeno. Eso es lo que está sucediendo en las calles de la ciudad, que en la jornada de ayer sufrió varios robos de vehículos.

El primero de los episodios se registró en la zona de 26 y 495, de Gonnet, donde un sujeto amenazó con un cuchillo a un menor, de 12 años, cuando este estaba circulando en su bicicleta por la calle. El ladrón le quitó su rodado y su celular, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Si bien el pequeño no sufrió lesiones, el mal momento vivido será sin duda un recuerdo desagradable. Cabe mencionar que se trata de una Venzo de color negra con detalles verdes, por lo que quienes tengan algún dato deben acercarse a la comisaría.

Por otro lado, en inmediaciones de 33 y 18, en el límite entre Barrio Norte y La Loma, donde un número no identificado de maleantes se llevó un automóvil Fiat Duna de color gris oscuro. El coche estaba estacionado y se lo robaron antes de que el propietario pudiera darse cuenta.

No fue hasta minutos más tarde que el damnificado se percató que el coche no estaba cuando salió a la calle y vio lo que había pasado. La patente ROJ 248 y cabe mencionar que, como característica particular, en el vidrio trasero tiene una calcomanía que dice “Agustín”. Quienes tengan datos para encontrarlo, deben comunicarse al 2215042399.

Por su parte, en la otra punta de la ciudad el dueño de otro automóvil también fue víctima de la inseguridad. Este segundo episodio delictivo tuvo lugar en inmediaciones del hospital San Juan de Dios, ubicado en 27 y 71, y fue el propietario quien denunció lo sucedido a través de las redes sociales.

“Se llevaron mi Fiat Palio durante la madrugada, cuando lo dejé estacionado”, detalló la víctima. El rodado en cuestión es de color gris y su patente es COC 907, por lo que quienes lo hayan visto deberán dirigirse a la comisaría más cercana.

Finalmente, otro vecino de la región padecía del accionar de delincuentes en un edificio del barrio El Mondongo. “Alrededor de las 18 robaron esta bicicleta del edificio de 61 esquina 115. Por un testigo fue un hombre grande que entró y se la llevó”, relató el frentista en su cuenta de Facebook.

Siguiendo con su relato agregó: “No sabemos cómo hizo para meterse, si la puerta del edificio estaba abierta por algún descuido de un vecino o si pudo abrirla de alguna manera. Si alguien vio algo o llegan a verla, se agradecería información”.