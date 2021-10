Hallan el cuerpo de un joven amordazado y creen que es un ajuste de cuentas

La policía investiga en estas horas un posible caso de ajuste de cuentas al hallar el cuerpo sin vida de un joven de 25 años que presentaba golpes, estaba atado de pies y manos y estaba amordazado. El hallazgo se dio en un descampado de Los Hornos de 167 y 65.

El óbito no fue identificado aún pero las autoridades señalaron que la víctima estaba amordazada, atada de pies y manos y tenía puestos unos guantes negros de lana.

“No tiene rastros de haber recibido un tiro o puñaladas. Todo indicaría que se trató de un ajuste de cuentas”, dijo un investigador.

En tanto, un vecino de la zona habló con Diario Hoy y aseguró que los vecinos escucharon disparos por la madrugada.

“Estuvieron investigando acá la DDI en el barrio y de acá nadie sabe quién es, ni nada. No se si vinieron y lo dejaron acá o lo mataron ahí. Porque anoche se escucharon algunos disparos, después se escucho la alarma vecinal pero no sabemos si era de 66 o de 65. Pero como te digo, salimos afuera y no había nadie, más o menos a las 2 de la mañana”, relató.

“Fue conmocionante porque el barrio es muy tranquilo”, aseguró. "La calle esta pozeada, no hay iluminación. Ahí tiran muchos autos. Esa calle siempre fue oscura, siempre fue un tiradero de basura. Pero esto es muy raro".

En el lugar se encuentra trabajando el Gabinete de Homicidios de la policía bonaerense y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de La Plata, quien aguarda los resultados de las pericias y de la autopsia para determinar las circunstancias del crimen.

La causa quedó caratulada como "homicidio", señalaron las fuentes.

En tanto, la policía realizaba el relevamiento en el lugar de cámaras de seguridad que puedan haber captado alguna imagen del ataque con el fin de determinar la cantidad de agresores e identificarlos.